Заканчивается эра дилетантов, популистов и разного рода приспособленцев. Чемпионат мира по футболу, видимо, последнее мегашоу, которое еще держит международное сообщество в прежней парадигме привычных игроков большой политики. Это последний "пряник", брошенный на постсоветское пространство, после которого появится "кнут". Пострадают все без исключения, кто решил нахрапом, без малейшего на то основания повлиять на вектор развития международного сообщества и изменить ценности цивилизованного мира, которые веками, по крупицам, собирало человечество.

Никто и никогда не ограничивал и не ограничивает суверена, и пока он признается таковым всегда имеет возможность одуматься и остановиться перед своим роковым шагом. У Путина последняя точка невозврат была недавняя инагурация, где он имел последнюю возможность отказаться от аннексии, войны в Сирии, распространения ядерных технологий, и вернуть РФ в международное правовое поле. Увы, этого не произошло, и встреча с Трампом, которая по многим причинам раньше была невозможна, теперь начинает тщательно готовиться, раскачивая психотип гопника, даря ему невероятные подарки пирровых побед в той области спорта, в которой Россия всегда была аутсайдером.

Большая политика — это Олимп человеческого интеллекта, и серьезно надеяться на то, что троечники и неудачники КГБ или нагловатые комсомольские вожаки, перехватив вожжи власти у выжившей из ума коммунистической номенклатуры, смогут создать нечто уникальное, способное противостоять человеческой цивилизации, может только неразвитое и необразованное быдло. Одно дело когда грабят, убивают и издеваются над своим населением, и совершенно другое, когда свои фобии и садистские наклонности начинают переносить на более современное цивилизованное общество, которое подобную дилемму развития социума уже решило пару веков назад и благополучно изобрело эликсир от такого невежества и дремучести.

Появление Трампа в роли президента США — это загадочная и противоречивая веха в развитии человечества. Он не демократ, и не республиканец, но все его действия, выходящие за границы внутренней политики США, безальтернативны и набирают полный консенсус в цивилизованном мире.

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Встреча Трампа и Путина— это не поиск взаимных уступок и компромиссов, это обязательная официальная процедура для фиксации позиции изгоя и жесткого ультиматума с требованием к полной капитуляции всего постсоветского пространства, которое стало в своем двуличном, лживом и коррумпированном виде пытаться навязать особые отношения с международным сообщество. Все попытки получить права на легитимизацию своего преступного промысла изначально были безумны и нереалистичны, и то, что для встречи выбрана Финляндия также символично. Кремлю дают понять, что территориальные претензии к постсоветскому супостату будут иметь отчет не с аннексии Крыма, а с советско-финской войны, с которой и началась очередная истерия русского мира.