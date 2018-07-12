Порошенко удерживал: Юнкер заявился пьяным на саммит НАТО

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер пришел на открытие саммита НАТО в Брюсселе в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Юнкер мертвецки пьян", - подписал видео в своем Twitter журналист Михаил Голуб.

В ролике видно, как глава ЕК вместе с другими лидерами смотрит шоу под открытым небом с летающей гимнасткой. При этом он шатается. Президент Украины Петр Порошенко держит Юнкера под руку.

Затем, когда лидеры направились делать общее фото, еврочиновника вели под руки двое мужчин, а некоторые руководители стран, в частности Петр Порошенко, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй шли к месту съемок не особо сдерживая улыбки. При этом президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг были невозмутимы.

Junker is dead drunk pic.twitter.com/cZAErazjgN — Mikhail Golub (@golub) 12 июля 2018 г.

Пользователи сети, в основном, осудили поведение главы ЕК, указав, что за это несут ответственность лидеры Евросоюза. Однако многие посмеялись над ситуацией. Так, российский адвокат Николай Полозов пожалел, что экс-президент России Борис Ельцин не дожил до этого момента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил о намерении закрепить в Конституции курс вступления в НАТО и Евросоюз.