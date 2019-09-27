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28 сентября • обновлено в 04:22
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Скандал с импичментом Трампа из-за Зеленского: дело дошло до суда

3.3т Читать материал на украинском

Государственного секретаря США Майка Помпео вызвали в суд с требованием предоставить документы о взаимодействии президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Politico. Инициатором выступил комитет Палаты представителей по иностранным делам.

Отмечается, что в рамках расследования импичмента Трампа Помпео поставили требование показать документы до 4 октября. Выступить в суде он должен в период со 2 по 10 октября.

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Помпео вызвали в суд из-за Трампа и Зеленского

Помпео вызвали в суд из-за Трампа и Зеленского

"Документы, которые запросили в суд, должны быть частью запроса об импичменте и распространяться среди комитетов. Ваш отказ или отказ выполнить вызов в суд является доказательством препятствия запросу Палаты представителей об импичменте", – сказано в письме к госсекретарю.

Отмечаетсятакже, что комитет намерен присоединить к расследованию свидетельства пяти чиновников Госдепартамента, включая спецпредставителя по Украине Курта Волкера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

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Персоны
Майк Помпео Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Александрович Валера
Александрович Валера
Путин выручит обоих. Пусть наберут тлф
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