Экс-мужа Димопулос со скандалом упекли в тюрьму в Беларуси: что произошло

Бывшего мужа экс-солистки группы "ВИА Гра" Санты Димопулос Владимира Самсоненко арестовали в Минске (Беларусь).

Об этом сообщила его жена Рида Кашипова на странице в Іnstagram, уточнив, что задержали его дома на глазах у малолетних детей.

"Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он якобы находится в международном розыске по линии Интерпола (за покушение на преступление, соучастие, умышленное убийство, похищение человека) в период с 1 января по 15 марта 2019 года в Республике Молдова… Владимир находится в заключении, поменял уже две тюрьмы", - отметила она.

По ее словам, они переехали в Беларусь, потому что законы этой страны позволяли реализовать инновационный инвестиционный проект Самсоненко "Салвейшн".

"Задача проекта - привлечение и приумножение инвестиций в Республику Беларусь и в страны ЕАЭС. На протяжении всего времени пребывания в Беларуси, по словам моего мужа, за ним велась непрерывная слежка и предпринимались попытки подкинуть наркотические вещества, похитить сына, втянуть в незаконные финансовые операции. Их задача была поставить на колени или попросту поработить Владимира, заставить работать на себя", - рассказала Кашипова.

Владимир Самсоненко Viva

Она утверждает, что Самсоненко не совершал инкриминируемые ему преступления и не находится в международном розыске и уголовно не преследуется ни в какой стране.

"Мы предъявили загранпаспорта Владимира, где видно, что он с августа 2018 года по 14 марта 2019 года не выезжал из Беларуси и никогда не был в Молдове! Нами сразу были составлены соответствующие письма во все органы власти Беларуси: в Генеральную прокуратуру, в районную прокуратуру, в администрацию президента Беларуси и т.д. И везде встречаем понимание и сожаление, и обещание разобраться. Но за глаза слышим, что это заказ и поможет только президент", - добавила супруга Самсоненко.

По ее словам, он передал через адвоката, что теперь спецслужбы "предпринимают попытки устранить его физически".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-участница популярной украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос раскрыла одну из самых страшных женских тайн.

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