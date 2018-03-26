Польша обвинила Украину в "героизации преступников"

Украина сделала героями людей, которых Польша считает преступниками, и этот момент продолжает отравлять украинско-польские отношения.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, подчеркнув, что также это "приводит к случаям национальной вражды".

В качестве примера дипломат привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Бандеры.

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"Это досадный случай, но я хотел бы заступиться: мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата - мало ли кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения", - отметил дипломат.

Вместе с тем он заверил, что Польша не претендует решать, "чьими именами будут названы улицы украинских городов".

Напомним, ранее в Польше поставили условие Украине, назвав неоправданными обвинения в том, что Варшава пытается выбирать героев для Украины.