|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Погрузилась в мракобесие!" Путин разозлил россиян "подачкой" для РПЦ

3.5тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин передал личные деньги на создание главной иконы для храма вооруженных сил РФ.

Об это в Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он отметил, что лидер россиян не остался в стороне при строительстве такого большого храма.

"Путин перевел личные средства на создание главной иконы для храма вооруженных сил. Это личный вклад президента в создание храма, он присутствовал лично на церемонии закладки камня и не мог, конечно, оставаться равнодушным к процессу строительства", – написал он, сославшись на слова пресс-секретаря Путина Дмитрий Пескова.

Новости
"Это обломище!" Путину предрекли большие проблемы в России
"Погрузилась в мракобесие!" Путин разозлил россиян "подачкой" для РПЦ

Скриншот

Пользователи сети были разгневаны таким поступком главы Кремля.

"Только ракеты и храмы в голове. России конец", "ХХI век! Каждый день в новостных лентах "религиозные" новости. Закрываются больницы, учебные заведения, строятся церкви, которых и так полно! Страна погрузилась в мракобесие!", "Военный храм – сатанинский", "Абсурд должен быть полным", "А пусть еще и позирует для написания иконы", "Это же какую икону можно нарисовать за миллиарды долларов? Всю планету решили покрасить?!", "Освященное оружие и православные солдаты будут больше и качественней людей убивать", – негодовали в сети.

В комментариях отмечали, что лучше бы деньги пошли на лечение детям.

"Вы когда-нибудь слышали, чтобы Путин перевел личные средства школе/больнице/хоспису?", "В церквях нас не вылечат и дети наши не получат образования. Ваши храмы для оболванивания рабов, даже попы уже этого не скрывают", "Нет нужды в этом храме, их хватает .Лучше бы детскую республиканскую больницу", "Перевел бы лучше пару миллиардов на лечение больных детей", – писали в комментариях.

"Погрузилась в мракобесие!" Путин разозлил россиян "подачкой" для РПЦ

Скриншот

"Погрузилась в мракобесие!" Путин разозлил россиян "подачкой" для РПЦ

Скриншот

"Погрузилась в мракобесие!" Путин разозлил россиян "подачкой" для РПЦ

Скриншот

"Погрузилась в мракобесие!" Путин разозлил россиян "подачкой" для РПЦ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей сети удивила новая фотография президента России Владимира Путина — многие заметили на его лице странные пятна.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
20
26
Смешно
2
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Medved George
Medved George
Плешивый и тут спиздел! От верных людей знаю, это он у Лёхи Миллера как бы одолжил, ну вы понимаете, да?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, вы самые упоротые создания в Мире!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
сатанистам мокшанским по барабану мнения биомассы ) жрите мрази что выростили
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения