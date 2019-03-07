Почти 1 млрд взяток: США обвинили дочь экс-президента Узбекистана в международной схеме коррупции

Дочку первого президента Узбекистана Гульнару Каримову и экс-главу дочерней компании МТС в Узбекистане, ООО "Уздунробита", Бехзода Ахмедова обвинили в США во взяточничестве и отмывании денег на сумму более 850 млн.

Об этом сообщила прокуратура Нью-Йорка после подписания мирового соглашения между американским Минюстом и МТС.

"Схема взяточничества на сумму почти 1 миллиард долларов затрагивает высшие эшелоны правительства Узбекистана и была организована некоторыми из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире", – рассказал прокурор Джеффри Берман.

Об обвинениях стало известно в свете расследования Минюстом США и Комиссией по ценным бумагам и биржам коррупции в Узбекистане. Фигурантами дела оказались компании МТС, Veon и Telia Company AB, которые торговались на фондовых биржах США.

Гульнара Каримова BBC

46-летняя Каримова – бывший узбекский чиновник. Женщину обвиняют в том, что используя служебное положение, она вытребовала взятки в размере 850 млн от трех указанных компаний за выход на рынок Узбекистана.

Ахмедов был обвинен в сговоре с целью нарушения закона США о противодействии зарубежной коррупционной практике,в двух случаях нарушения этого закона и также в сговоре с целью отмывания денег.

По версии обвинения, в начале 2000-х годов Ахмедов и Каримова вступили в сговор, согласно которому Ахмедов должен был добиваться взяток от телекоммуникационных компаний, а дочь экс-президента – использовать свое влияние на власти, чтобы помочь компаниям получить выгодные предложения на этом рынке.​

Бехзод Ахмедов CNews

Как сообщал OBOZREVATEL, Гульнара Каримова, которую в конце 2016 года объявили умершей, была арестована в 2017 году по обвинению в шести статьях УК.

Ей инкриминировали мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, нарушение правил торговли или оказания услуг, подделку документов и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!