К финишу подходит первая декада августа и это как раз то время, когда начинаются первые признаки осени. Вроде бы еще тепло, а иногда и жарко, но кое-что уже говорит о том, что осень все ближе. Первым из этих признаков является отсутствие привычного летнего крика ласточек, носящихся в небе. Вроде бы еще вчера их высокий писк разносился со всех сторон, а сегодня этого фона уже нет.

Наверное, многие задавались во просом о том, куда они улетают. У нас, по этому поводу, возникла необычная версия, которая не понравится орнитологам, но тем не менее, она имеет право на жизнь. Вполне возможно, что часть ласточек отправилась не к берегам Нила, как они это делают обычно, а к берегам Темзы. Сейчас там зафиксирован эффект "первой ласточки" в эпопее с коронавирусом.

Поскольку пандемии уже полгода, то независимо от того, на какой стадии развития она находится, кто-то должен был подвести хотя бы предварительные итоги и сделать какие-то выводы. И вот именно в Британии это может случиться впервые и системно. Это и не удивительно, поскольку ближе к окончанию пандемии каждая страна будет считать свой ущерб по двум основным категориям – погибшим людям и материальному ущербу.

И тут Великобритания – лидер среди европейских стран и занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Мексики. Правда, в ближайшее время Великобританию может обогнать Индия, но сравнивать страну с 1,3 миллиардом населения и Британию, с ее 67 миллионами даже не имеет смысла. А вообще, верхняя часть таблицы "лидеров" по смертности выглядит так:

США – 162 805

Бразилия – 98 644

Мексика – 50 517

Великобритания – 46 413

Индия – 41 673

И вот в связи с этим, в Британии уже возник вопрос о том, почему именно в их стране, которая относит себя к самым цивилизованным и богатым, имеющим одну из передовых систем здравоохранения, возникла такая катастрофическая ситуация, унесшая огромное количество жизней. Очевидно, что сравнивая с соседними Германией или даже Францией, ситуация выглядит намного хуже и потому возникает логичное предположение о том, что были допущены серьезные ошибки в действиях правительства, поскольку островное государство получило такие плачевные результаты.

Фокус тут в том, что кабинет министров точно уловил эти настроение и уже инициировал независимое гражданское расследование обстоятельств, приведших к аномально большому количеству погибших и выяснению тех ошибочных решений конкретных должностных лиц, которые и привели к такому предварительному результату.

Уже сейчас там возникла ситуация, которая может стать калькой для других стран, которые тоже будут проводить подобные расследования. Высшее руководство страны уже открестилось от ошибок и переложило их на уровень, ниже министерского, а значит, козлами отпущения будут делать чиновников средней руки. Те уже поняли к чему идет дело и начали массово увольняться.

При этом, некоторые из них дают интервью и говорят о том, что массу функций, которые они исполняли, приходилась брать в режиме общественной нагрузки, а не четкого исполнения приказа или директивы. На этот уровень не было спущено каких-то четко выписанных планов, протоколов и процедур и потому на местах приходилось импровизировать.

В общем, там никто не намерен брать ответственность за эту гору трупов и сейчас начинается процесс перекладывания вины с одного уровня государственной власти на другой. Пока это не перешло в какую-то практическую или юридическую плоскость потому, что эпидемия еще не ушла и начав эти разборки прямо сейчас, можно получить паралич среднего сегмента исполнительной власти, которая уже сейчас начинает саботировать любые попытки "расследований". А вот когда эпидемия пойдет уже совсем на выход, начнется самое интересное.

И еще раз о ласточках. В США этот процесс не дошел до этой стадии, но обязательно дойдет, поскольку трупов там вчетверо больше, чем в Британии, а это значит, что и голов должно полететь больше. Но пока – полетела самая первая, британская ласточка. Вся остальная стая еще на подлете.

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