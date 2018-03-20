Победы не нужны: Пионтковский назвал главную цель Путина

Главной целью главы России Владимира Путина будет обеспечение пожизненной власти и постоянное изображение войны.

Об этом идет речь в блоге российского журналиста и политического деятеля Андрея Пионтковского на "Обозревателе". По его словам, Путин пойдет на любые меры, чтобы "оставаться в Кремле до конца".

"Это судьба Каддафи, Хусейна и подобных ему диктаторов. А как это будет технически оформлено – да сколько угодно есть вариантов. Или отменить президентские полномочия или же создать какую-то должность какого-то правителя, который будет правителем над всеми правителями", - считает журналист.

По его словам, политика Путина относительно Украины особо не изменится.

"Поход на Мариуполь или на Киев – такого не будет. Путин уже понял, что в Украине и в последнее время в Сирии никаких побед Запад ему совершить не позволит. Поэтому задача Путина – не победа в войне и присоединения какой-то территории, а изображение войны и постоянное бряцание оружием", - написал Пионтковский.

"Такая гибридная война будет продолжаться до полного истощения российских экономических ресурсов", - уверен он.

Как писал "Обозреватель", ранее Пионтковский объяснил чрезвычайную опасность России при Путине.