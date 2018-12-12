Петух вместо трусов: студенты в Британии разделись для дерзкого календаря

Студенты Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне полностью разделись для съемок для благотворительного календаря.

Дерзкие молодые люди фотографировались на ферме и использовали птиц и животных в качестве "прикрытия". Часть собранных денег пойдет на благотворительную акцию Vetlife, пишет Daily Mail.(Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что подобная фотосессия уже стала традицией для выпускников колледжа.

Все дело в том, что Vetlife — это своего рода анонимная психологическая помощь для ветеринаров. Согласно данным британских ученых, хирурги, оперирующие животных, в три-четыре раза чаще умирают от самоубийства. Поэтому им необходима квалифицированная помощь.

Благодаря этому проекту, они могут позвонить и получить консультацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмены из Кембриджского университета снялись обнажёнными для календаря ради благотворительности. Участниками календаря стали студенты, представляющие университетские команды по волейболу, лыжам, лакроссу, фехтованию и футболу.