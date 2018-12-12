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Петух вместо трусов: студенты в Британии разделись для дерзкого календаря

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Студенты Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне полностью разделись для съемок для благотворительного календаря.

Дерзкие молодые люди фотографировались на ферме и использовали птиц и животных в качестве "прикрытия". Часть собранных денег пойдет на благотворительную акцию Vetlife, пишет Daily Mail.(Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что подобная фотосессия уже стала традицией для выпускников колледжа.

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Все дело в том, что Vetlife — это своего рода анонимная психологическая помощь для ветеринаров. Согласно данным британских ученых, хирурги, оперирующие животных, в три-четыре раза чаще умирают от самоубийства. Поэтому им необходима квалифицированная помощь.

Благодаря этому проекту, они могут позвонить и получить консультацию.

Петух вместо трусов: студенты в Британии разделись для дерзкого календаря
Петух вместо трусов: студенты в Британии разделись для дерзкого календаря
Петух вместо трусов: студенты в Британии разделись для дерзкого календаря
Петух вместо трусов: студенты в Британии разделись для дерзкого календаря

Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмены из Кембриджского университета снялись обнажёнными для календаря ради благотворительности. Участниками календаря стали студенты, представляющие университетские команды по волейболу, лыжам, лакроссу, фехтованию и футболу.

Место
Великобритания
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