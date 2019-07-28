Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Переждал протесты!" Путин в батискафе нарвался на насмешки

297 Читать материал на украинском

Пользователи сети раскритиковали президента России Владимира Путина за то, что в день жестокого разгона митинга в Москве он спустился на дно Финского залива на батискафе.

Как отметили они, российский глава РФ никак не отреагировал на происходящее. "Пока в Москве на акции против произвола избиркомов сотнями задерживают демонстрантов, 66-летний пенсионер залез в батискаф и опустился на дно", – написал в Twitter пользователь Алексей Кощеев.

Российский теннисист Евгений Кафельников назвал последние события точкой невозврата для кремлевской власти.

Новости
"Много проблем": Путин нелепо объяснил, зачем "ушел под воду"

Путин в батискафе

Путин в батискафе

РИА Новости

"Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского ,Чёрного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет", – написал он.

"Путин переждал протесты в батискафе на дне", – добавил интернет-пользователь Леонид Лялин.

Напомним, во время митинга силовики очень жестко оттесняли протестующих. Людей толкали и били дубинками, заламывали руки, елозили лицом по асфальту. В общей сложности полиция задержала более 1000 человек. Однако, Владимир Путин никак не отреагировал на происходящее.

"Переждал протесты!" Путин в батискафе нарвался на насмешки

Скриншот

"Переждал протесты!" Путин в батискафе нарвался на насмешки

Скриншот

"Переждал протесты!" Путин в батискафе нарвался на насмешки

Скриншот

"Переждал протесты!" Путин в батискафе нарвался на насмешки

Скриншот

"Переждал протесты!" Путин в батискафе нарвался на насмешки

Скриншот

"Переждал протесты!" Путин в батискафе нарвался на насмешки

Скриншот

"Переждал протесты!" Путин в батискафе нарвался на насмешки

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно президента РФ Владимира Путина снова заподозрили в использовании двойников. Причиной послужили фото политика во время визита на Финский залив.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Теги
протест митинг фотографии соцсети Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel