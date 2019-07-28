"Переждал протесты!" Путин в батискафе нарвался на насмешки

Пользователи сети раскритиковали президента России Владимира Путина за то, что в день жестокого разгона митинга в Москве он спустился на дно Финского залива на батискафе.

Как отметили они, российский глава РФ никак не отреагировал на происходящее. "Пока в Москве на акции против произвола избиркомов сотнями задерживают демонстрантов, 66-летний пенсионер залез в батискаф и опустился на дно", – написал в Twitter пользователь Алексей Кощеев.

Российский теннисист Евгений Кафельников назвал последние события точкой невозврата для кремлевской власти.

Путин в батискафе РИА Новости

"Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского ,Чёрного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет", – написал он.

"Путин переждал протесты в батискафе на дне", – добавил интернет-пользователь Леонид Лялин.

Напомним, во время митинга силовики очень жестко оттесняли протестующих. Людей толкали и били дубинками, заламывали руки, елозили лицом по асфальту. В общей сложности полиция задержала более 1000 человек. Однако, Владимир Путин никак не отреагировал на происходящее.

Тверская сегодня нам всем(и мне в том числе) доказала вновь,что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла! Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского ,Чёрного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет🇷🇺👊 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) July 27, 2019

Я думаю, что зря он в батискаф залез. Лучше бы на рыбалку съездил! А то устал поди в подъездах гадить, вмешиваться в выборы по всему миру. — Татьяна К (@pojdestvo) July 27, 2019

из батискафа раздается

слабее с каждым часом стук

ведь по привычке там заварен

был люк#батискаф #дно pic.twitter.com/WVA5iHDhvK — Леонид Лялин (@lsl_2013) July 27, 2019

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Как писал OBOZREVATEL, недавно президента РФ Владимира Путина снова заподозрили в использовании двойников. Причиной послужили фото политика во время визита на Финский залив.

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