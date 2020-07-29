Переболевший COVID-19 Лукашенко успел встретиться с Путиным и российскими певцами. Фото

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что переболел коронавирусом "на ногах", 30 июня встречался с главой России Владимиром Путиным.

Встреча лидеров двух государства состоялась в Тверской области, где Лукашенко принял участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Сам Лукашенко не уточнил, когда именно заразился COVID-19. Поэтому достоверно неизвестно, мог ли он заразить Путина, в контакте с которым он находился без защитной маски.

Кроме того, за последний месяц президент Беларуси был довольно активным и успел посетить множество мероприятий, не соблюдая рекомендованных правил безопасности при эпидемии.

Лукашенко встречался с Путиным 30 июня. Фото - сайт президента Беларуси

Лукашенко встречался с Путиным 30 июня. Фото - сайт президента Беларуси

Лукашенко встречался с Путиным 30 июня. Фото - сайт президента Беларуси

Так, в начале июля Лукашенко встречался с журналистами, куда пригласили 250 представителей СМИ. Позже он контактировал с певцами Стасом Михайловым и Филиппом Киркоровым.

17 июля Лукашенко встречался с премьер-министрами Армении Николом Пашиняном, России Михаилом Мишустиным и Казахстана Аскаром Маминым.

Лукашенко встречался с Киркоровым 16 июля. Фото - сайт президента Беларуси

Лукашенко встречался с Михайловым 11 июля. Фото - сайт президента Беларуси

Также за последний месяц у Лукашенко было много рабочих визитов внутри Беларуси со студентами, педагогами, врачами, строителями и другими гражданами страны.

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко считает, что коронавирус можно побороть с помощью физических нагрузок.