Переболевший COVID-19 Лукашенко успел встретиться с Путиным и российскими певцами. Фото
Лукашенко встречался с Путиным 30 июня. Фото - сайт президента Беларуси .
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что переболел коронавирусом "на ногах", 30 июня встречался с главой России Владимиром Путиным.
Встреча лидеров двух государства состоялась в Тверской области, где Лукашенко принял участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
Сам Лукашенко не уточнил, когда именно заразился COVID-19. Поэтому достоверно неизвестно, мог ли он заразить Путина, в контакте с которым он находился без защитной маски.
Кроме того, за последний месяц президент Беларуси был довольно активным и успел посетить множество мероприятий, не соблюдая рекомендованных правил безопасности при эпидемии.
Лукашенко встречался с Путиным 30 июня. Фото - сайт президента Беларуси
Лукашенко встречался с Путиным 30 июня. Фото - сайт президента Беларуси
Лукашенко встречался с Путиным 30 июня. Фото - сайт президента Беларуси
Так, в начале июля Лукашенко встречался с журналистами, куда пригласили 250 представителей СМИ. Позже он контактировал с певцами Стасом Михайловым и Филиппом Киркоровым.
17 июля Лукашенко встречался с премьер-министрами Армении Николом Пашиняном, России Михаилом Мишустиным и Казахстана Аскаром Маминым.
Лукашенко встречался с Киркоровым 16 июля. Фото - сайт президента Беларуси
Лукашенко встречался с Михайловым 11 июля. Фото - сайт президента Беларуси
Также за последний месяц у Лукашенко было много рабочих визитов внутри Беларуси со студентами, педагогами, врачами, строителями и другими гражданами страны.
Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко считает, что коронавирус можно побороть с помощью физических нагрузок.