Озвучены первые результаты расследования взрыва в Бейруте

Бездействие и халатность по хранению взрывоопасных материалов (селитры) в порту Бейрута стали причиной мощного разрушительного взрыва в столице Ливана 4 августа.

К такому выводу пришли эксперты в рамках первоначального расследования ЧП. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник, знакомый с материалами следствия.

По его словам, пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

Собеседник издания отметил, что вопросы безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, однако они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала.

При этом другой источник в администрации порта, говорится в материале, сообщил, якобы шесть месяцев назад в порту проводили инспекцию одного из грузов и еще тогда предупреждали: если нитрат аммония не переместить – "подорвется весь Бейрут".

Разрушения на месте взрыва в порту Бейрута (reuters.com)

Со своей стороны генеральный директор таможни Ливана добавил, что ведомство отправляло в судебные органы шесть документов с просьбой переместить селитру, однако ответа не получило.

"Мы просили, чтобы груз реэкспортировали... Пусть эксперты и заинтересованные стороны решают, почему этого не случилось", – сказал он.

Reuters подчеркивает, что согласно двум документам, с которыми ознакомилось издание, ливанская таможня в 2016 и 2017 годах просила через суд морскую администрацию переместить или одобрить продажу нитрата аммония, чтобы гарантировать безопасность порта. В одном из документов упоминались такие запросы еще в 2014 и 2015 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно предварительным выводам силовых структур Ливана, 4 августа в порту Бейрута во время сварочных работ взорвались 2700 тонн селитры.