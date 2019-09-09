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9 сентября • обновлено в 23:28
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"Оценить достижения": в Крыму заявили о прибытии делегации США

1.7т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму заявили о прибытии с ознакомительным визитом делегации общественных деятелей из США.

Подробности сообщил координатор поездки, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев, пишет "РИА Новости".

"Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации – четыре человека. Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине", – рассказал он.

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В Крыму заявили о прибытии делегации США

В Крыму заявили о прибытии делегации США

По словам Горбачева, на 10 сентября назначена поездка в Севастополь, где "состоится встреча с городскими общественными организациями и национально-культурными объединениями".

"В рамках визита также запланировано посещения ряда объектов на южном берегу Крыма", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в аннексированном Крыму, а Украину – упростить процедуру посещения полуострова.

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Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крым
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дурачки кацaпские все сказки придумывают! К ним, скотам, все едет какая то кодла каждый день. Но санкции надо отменить! Да, падлюки?
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну все...сейчас американцы увидят как хорошо в Российском Крыму!
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1
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Русинов Алексей, -асобенна в Армянске...) лёша-пахмелитесь...
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Если Крым оккупирован Россией - как в этом году его посетило более полумиллиона граждан украины?))
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1
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Масленко Валентин, -па Крымскаму мосту...?)
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1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Масленко Валентин, эта шлюха Валентина все пыжится. Соска, ты шо - с бутылки слезла?
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