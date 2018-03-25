Отравление Скрипаля: всплыли данные о близкой подруге экс-шпиона

У российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью был отравлен в британском городе Солсбери, была близкая подруга, знающая подробности о его жизни.

Однако женщина очень напугана и не готова рассказать о последних днях перед инцидентом, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в окружении пары.

Подруга Скрипаля приехала в Британию из России, а отношения с бывшим шпионом начала якобы из-за его финансового состояния.

"Он (Сергей Скрипаль. - Ред.) сказал ей, что российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", - отметил источник.

По его словам, женщина называет экс-шпиона "мой бывший".

"Когда она увидела новостях о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", - добавил инсайдер.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Как сообщал "Обозреватель", ранее Reuters узнало об ухудшении состояния Скрипаля. В частности, сообщалось, что из-за отравления умственные способности экс-шпиона и его дочери Юлии могут оказаться под угрозой.