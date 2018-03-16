Отравление Скрипаля: разработчик яда прокомментировал "украинский след" в деле

Бывший сотрудник засекреченного при СССР Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ) Вил Мирзоянов, который разработал яд "Новичок", считает чушью заявление об "украинском следе" в отравлении российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

"Я знаю, что в России сейчас утверждают, будто бы партии "Новичка" могли сохраниться в бывших республиках СССР, но это чушь. Если где-то и был чистый "Новичок", он уже давно разложился. А для создания его компонентов нужны мощные лаборатории и опытнейшие кадры, которые есть лишь в нескольких странах", - сказал он в интервью "Новой газете".

Само преступление в отношении Скрипаля Мирзоянов назвал шоком.

"Я наивно думал, что, опубликовав формулу в книге, я тем самым ставлю крест на его применении. Я полагал, что товарищи из России не осмелятся использовать яд, который более не является секретом. Возможно, они думали, что смогут его безнаказанно использовать и никто ни о чем не догадается. Скорее всего, думаю, они просто не читали мою книгу", - считает разработчик "Новичка".

Он также пояснил, как в Британии идентифицировали, какой именно яд был использован при отравлении.

"Для идентификации требуется образец самого вещества или его спектральные характеристики. Они могут быть в "библиотеке" специальной вычислительной машины, масс-спектрометра высокого разрешения, который проводит анализ и делает заключение. А образец можно взять из мочи жертвы, крови, способов много. Но англичане вполне могли синтезировать формулу сами, в книге я опубликовал ее полностью", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.