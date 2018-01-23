Откажется от обещания: разведка США спрогнозировала Путину жесткий год

Финансовые проблемы в России станут главным фоном региональных выборов и избрания президента в 2018 году.

Об этом говорится в материале частной разведывательно-аналитической компании США Stratfor, передает "Апостроф".

"Для влияния на их результаты и борьбы с быстрым ростом уровня бедности в стране Кремль будет тратиться на информационные кампании, повысит оклады бюджетникам и минимальную зарплату. Он также планирует увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру, используя выручку от роста цен на нефть в прошлом месяце", – говорится в материале.

Отмечается, что экономические и финансовые проблемы стали основными факторами протестов в 2017 году. Всего за год состоялось более тысячи митингов по всей стране. Из них свыше двух третей были сосредоточены на невыплате или снижении зарплаты, безработице или потере сбережений.

"Теперь, когда Резервный фонд исчерпан, внимание общества будет обращено на то, как Кремль использует Фонд национального благосостояния для решения финансовых проблем страны. Благодаря слиянию фонд теперь можно легально использовать для затыкания дыр в бюджете, что может поставить под угрозу его миссию по обеспечению пенсионной системы", – сказано в расследовании.

Правительство РФ думает привлечь 25 млрд долларов из фонда. То есть власти будут ограничены в доступе к двум третям активов, потому что они связаны с инвестициями в инфраструктурные проекты и акции государственных банков и украинские еврооблигации.

"Если этот фонд окажется истощен, то Путин и его правительство по существу откажутся от своего обещания обеспечить финансовое будущее россиян", –сообщили в компании.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российских политолог рассказала о том, как давление со стороны Запада повлияет на поведение правящего класса России.