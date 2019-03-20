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ООН предложили сгноить трупы из-за голодающих в КНДР

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В ООН внесли предложение прекратить бальзамировать тела умерших северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

С такой инициативой выступил японский правозащитник Кен Като, заявив, что необходимые для бальзамирования компоненты – это предметы роскоши, поскольку не предназначены для улучшения жизни и благосостояния простых жителей страны, пишет The Telegraph.

"Я хочу заставить Северную Корею кормить своих людей вместо того, чтобы тратить ежегодно десятки тысяч долларов на мертвых в мавзолее, ядерное оружие или ракеты", – отметил он.

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В связи с этим Като попросил ООН начать расследование в отношении контрабанды химических веществ в КНДР из России в нарушение запрета о поставках предметов роскоши.

Добавим: ранее СМИ писали, что за мертвыми телами экс-лидеров КНДР следят российские специалисты, которые приезжают в страну и смотрят, чтобы останки не разлагались. Отмечается, что Северной Кореи такая процедура ежегодно обходится в почти 400 тысяч долларов.

Согласно отчету ООН за март 2019 года, в настоящее время около 11 миллионов северокорейцев (около 43% населения) нуждаются в гуманитарной помощи.

Северная Корея

Северная Корея

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию уличили в нарушении международных торговых санкций – РФ передавала топливо Северной Кореи.

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Место
Северная Корея
Тег
ООН
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Это же СКРЕПЫ! Это святое!
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