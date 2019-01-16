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''Он вас потопит'': офицер США пригрозил Росcии ''местью'' в Черном море

1.6тЧитать материал на украинском

В случае атаки РФ на американский военный корабль в Черном море, россияне могут потерпеть зрелищное поражение.

Об этом заявил капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в эфире "5 канала". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это не советские корабли. У них совершенно другая миссия – захватническая. Это авангард. Так что я скажу россиянам: "Не топите его, потому что он потопит вас!" – предупредил офицер.

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Военный корабль США

Военный корабль США

Twitter USNavyEurope

Причина всему, по словам военного, – то, что судна США никогда не ходят в одиночку. "Они всегда под прикрытием самолетов. В Средиземном море стоят наши эсминцы с томагавками, с гарпунами", – пояснил Табах.

"У нас президент не скажет, как товарищ Сталин: "Не идите на провокацию!". На кораблях США решение принимает капитан. Если ему представляет угрозу Папа Римский, он и его потопит", – пригрозил офицер.

Отметил он также еще одну отличительную черту: американцы всегда оберегают свои судна. "Они не пойдут на таран, ведь нанесут вред себе же", - подчеркнул Табах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Табах заявил, что вход в Черное море десантного корабля ВМС США стал ответом на захват в плен Россией украинских моряков вблизи Керченского пролива.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Гарри Табах
Место
США
Тег
Новости России
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andrei andrei
andrei andrei
Пиндоский небылица спросил разрешения у командира на подобную хню?:-))))
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Савченко Александр
Савченко Александр
"В Средиземном море стоят наши эсминцы с томагавками, с гарпунами и трезубцами ! ", бойтесь кацапы, и ничего, что у вас Калибры, мы всё равно в Средиземном море, кааак выпрыгнем из Бискайского залива, как ломанемся в сторону Пиндоссии - хрен нас остановишь ! Американские корабли - самые быстрые в мире ! Мы и Украине их дадим, шоб тикать сподручней было !
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
У "Джеймса Кука" тоже было пpикpытие?Гы-гы..Ты дуpа из-за лужы pусских пpосто не знаешь.будет как в стишке-"неудобно в океане почему либо тонуть,pыбки плавают в каpмане,впеpеди неясен путь..."
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0
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