''Он вас потопит'': офицер США пригрозил Росcии ''местью'' в Черном море

В случае атаки РФ на американский военный корабль в Черном море, россияне могут потерпеть зрелищное поражение.

Об этом заявил капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в эфире "5 канала". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это не советские корабли. У них совершенно другая миссия – захватническая. Это авангард. Так что я скажу россиянам: "Не топите его, потому что он потопит вас!" – предупредил офицер.

Военный корабль США Twitter USNavyEurope

Причина всему, по словам военного, – то, что судна США никогда не ходят в одиночку. "Они всегда под прикрытием самолетов. В Средиземном море стоят наши эсминцы с томагавками, с гарпунами", – пояснил Табах.

"У нас президент не скажет, как товарищ Сталин: "Не идите на провокацию!". На кораблях США решение принимает капитан. Если ему представляет угрозу Папа Римский, он и его потопит", – пригрозил офицер.

Отметил он также еще одну отличительную черту: американцы всегда оберегают свои судна. "Они не пойдут на таран, ведь нанесут вред себе же", - подчеркнул Табах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Табах заявил, что вход в Черное море десантного корабля ВМС США стал ответом на захват в плен Россией украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.