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Огромные "пауки" на поверхности: NASA показали странные фото с Марса

1.3тЧитать новость на украинском

Разведывательный спутник Mars Reconnaissance Orbiter снял на Красной планете удивительный эффект. "Ползающие пауки" на поверхности Марса были зафиксированы этой зимой в северном полушарии планеты.

Огромные пятна, которые и в самом деле напоминают членистоногих, оказались скоплением льда и углекислоты, сообщили в NASA.

Снимок Марса

Nasa

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"Это так называемый архаичный ландшафт, описываемый как лучевые курганы, которые образуется под поверхностью, когда лед углекислого газа греется и высвобождается. Это активный сезонный процесс, который не наблюдается на Земле. Как сухой лед на Земле, лед углекислого газа на Марсе сублимируется, а когда он нагревается (изменяется от твердого к газу), то оказывается в ловушке ниже поверхности", ― пояснили в космическом агентстве США.

Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что может помочь человечеству освоить Марс и обнаруживать жизнь на других планетах.

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