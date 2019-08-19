Один сбил, а другой переехал: в Польше под поездом трагически погибла мать с детьми

В Польше на нерегулируемом железнодорожном переезде в результате наезда двух поездов погибли женщина и двое ее детей.

Как передает "Резонанс", трагедия произошла в Куявско-Поморском воеводстве, в населенном пункте Валентинув. 31-летняя мать с 8-летними детьми переезжали переезд на велосипедах.

"По предварительным выводам, велосипедистку с двумя детьми сбил поезд, а затем прибыл второй поезд с противоположной стороны, и, скорее всего, наехал на них", - рассказали в полиции.

Оба машиниста были трезвыми. Железнодорожная комиссия расследует обстоятельства ЧП.

Мать с детьми сбил поезд скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Польше под Вроцлавом на одной из фабрик концерна LG в результате аварии погиб 28-летний украинец.

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