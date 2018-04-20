"Обсуждать не будем": Лавров встал в позу по вопросу санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет обсуждать никакие критерии снятия санкций.

"Санкции – всегда обоюдоострое оружие... Что касается уступок, я хотел бы понять, о каких уступках идёт речь", – заявил он в ходе пресс-конференции с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, передает RT.

Министр заявил, что санкции против России были введены "нелегитимно и в одностороннем порядке".

"Когда к нам обращаются с призывом: "Давайте сделайте какой-нибудь жест, какой-нибудь шаг, и тогда это даст возможность вашим доброжелателям в ЕС начать процесс постепенного ослабления санкций", мы отвечаем, что мы эти санкции не вводили, мы не видим причин, по которым они были бы оправданны", – сказал он.

По словам Лаврова, за то, что Россия вступилась за тех, кого хотели на Украине "свести на уровень второразрядных граждан", ей объявили санкции.

"Обсуждать никакие критерии снятия санкций мы не будем, и уступок в том, что касается опять переписывания минских договорённостей, мы делать не собираемся", – заявил глава МИД РФ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Лавров назвал санкции против РФ "инструментом геноцида".