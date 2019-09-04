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4 сентября • обновлено в 10:20
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Обмен пленными: появилось официальное пояснение от Путина

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В Кремле заявили, что намерены держать молчание касательно возможной даты обмена пленными с Киевом.

Такое заявление сделал спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что тема слишком чувствительная, поэтому Москва решила воздержаться от комментариев, передает "Интерфакс".

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", – сказал он. И пообещал: "Факт станет известным".

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Обмен пленными

Обмен пленными

"112 Украина"

Ранее российские СМИ запустили информацию со ссылкой на источники, что переговоры по обмену продолжатся 7 сентября. Никакого официального подтверждения этим данным нет.

Также утверждается, что при обмене украинских пленных на российских может быть использована новая схема, при которой осужденные вернутся на родину с копиями их уголовных дел, а за преступления их осудят заочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Потому большинство вбросов происходят от разных Бутусовых или вообще Беллингкетов
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Камин Мыхайло
Камин Мыхайло
ну до чего ж тупые издатели "обозреватель" -официальные власти Украины и России говорят "обмен удерживаемых" а "обозреватель ТУПО пишет что обмен ПЛЕННЫХ.....
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые как думаете сколько российских кадровых военных будут обменены?))
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