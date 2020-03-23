В Италии от нового коронавируса COVID-19 вылечили "нулевого пациента", 38-летнего мужчину из Кодоньо.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Бывшего носителя вируса, от которого началось распространение инфекции по всей стране, выписали из больницы в Павии в понедельник, 23 марта, передает ANSA.

Пациент поступил в больницу города Кодоньо 19 февраля, но из-за ухудшения состояния 21-22 февраля его перевели в отделение интенсивной терапии больницы Павии. 9 марта он начал самостоятельно дышать.

"Мне повезло, оставайся дома! Снова дышать – самая прекрасная вещь", – сказал он в видео на Facebook.

"Нулевой пациент" в Италии вылечился от коронавируса radiosvoboda.org

Напомним:

За 23 марта в Италии от COVID-19 погибло 602 человека. Вместе с тем, в стране второй день подряд наблюдается тенденция к снижению смертности от болезни.

Всего более 101,5 тысяч человек из разных стран по состоянию на вечер понедельника, 23 марта, излечились от нового коронавируса.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в ответ на коронавирус Европейский Союз впервые в истории приостановил действие пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram