В Италии от нового коронавируса COVID-19 вылечили "нулевого пациента", 38-летнего мужчину из Кодоньо.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Бывшего носителя вируса, от которого началось распространение инфекции по всей стране, выписали из больницы в Павии в понедельник, 23 марта, передает ANSA.
Пациент поступил в больницу города Кодоньо 19 февраля, но из-за ухудшения состояния 21-22 февраля его перевели в отделение интенсивной терапии больницы Павии. 9 марта он начал самостоятельно дышать.
"Мне повезло, оставайся дома! Снова дышать – самая прекрасная вещь", – сказал он в видео на Facebook.
"Нулевой пациент" в Италии вылечился от коронавируса
radiosvoboda.org
Напомним:
За 23 марта в Италии от COVID-19 погибло 602 человека. Вместе с тем, в стране второй день подряд наблюдается тенденция к снижению смертности от болезни.
Всего более 101,5 тысяч человек из разных стран по состоянию на вечер понедельника, 23 марта, излечились от нового коронавируса.
Карта распространения COVID-19 в мире:
Как писал OBOZREVATEL, в ответ на коронавирус Европейский Союз впервые в истории приостановил действие пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.