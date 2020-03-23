Главная Новости
24 марта • обновлено в 01:48
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Нулевой пациент" в Италии вылечился от коронавируса

1.3т
Читать материал на украинском

В Италии от нового коронавируса COVID-19 вылечили "нулевого пациента", 38-летнего мужчину из Кодоньо.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Бывшего носителя вируса, от которого началось распространение инфекции по всей стране, выписали из больницы в Павии в понедельник, 23 марта, передает ANSA.

Пациент поступил в больницу города Кодоньо 19 февраля, но из-за ухудшения состояния 21-22 февраля его перевели в отделение интенсивной терапии больницы Павии. 9 марта он начал самостоятельно дышать.

"Мне повезло, оставайся дома! Снова дышать – самая прекрасная вещь", – сказал он в видео на Facebook.

"Нулевой пациент" в Италии вылечился от коронавируса

"Нулевой пациент" в Италии вылечился от коронавируса

radiosvoboda.org

Напомним:

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в ответ на коронавирус Европейский Союз впервые в истории приостановил действие пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
инфекция болезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги