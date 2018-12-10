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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Новый НАТО: Путина и ИГИЛ ждет удар на Ближнем Востоке

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На Ближнем Востоке зарождается новый военный союз, который может объединить ключевые арабские государства против террористической угрозы ИГИЛ, а также Ирана. Это формирование вероятно будет называться MESA (Middle East Strategic Alliance) и станет полноценным аналогом НАТО.

Какова его главная цель и как он ударит по позициям Ирана и РФ в арабском мире — разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть?

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр заявил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии". Речь идет прежде всего о союзе Саудовской Аравии, Египта и Иордании.

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"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", — сказал Аль-Джубейр. Это заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по окончании саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Адель Аль-Джубейр

Адель Аль-Джубейр

EADaily

При этом идея объединить общие усилия для достижения безопасности отнюдь не нова для региона. Новый союз может получить название “Ближневосточный стратегический альянс” MESA (Middle East Strategic Alliance).

Кто потенциальный противник?

Главная цель нового союза — Иран. Шиитское государство давно влияет на процессы в регионе. Полем битвы между Ираном и Саудовской Аравией уже частично стала Сирия.

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“Главная здесь угроза — ИГИЛ. Кроме того, это Иран, а также союзники по шиитскому миру. Суннитские страны видят опасность для внутренней ситуации. С точки зрения геополитики создание военных блоков — предвестник увеличения напряженности в мире. Поэтому мы видим подобные блоки везде”, — рассказал OBOZREVATEL международник Андрей Бузаров.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос также подчеркнул, что главная цель союза — Иран и исламисты.

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Радио Свобода

“В целом представить аналог НАТО на Ближнем Востоке можно. По крайней мере, в истории есть несколько случаев создания таких союзов, но они всегда поддерживались из Вашингтона. Понятно, против кого блок будет направлен — это Иран и исламисты”, — считает эксперт.

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Еще одна возможная цель объединения — Россия. За последний год президент РФ Владимир Путин попытался наладить отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Арабский коллега даже приехал в Москву с официальным визитом в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Тепло поздоровались политики и на недавнем саммите G-20.

Новый НАТО: Путина и ИГИЛ ждет удар на Ближнем Востоке

Правда, дружеские отношения между ними отнюдь не гарантируют долгосрочной взаимной поддержки. Дело в том, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров США на Ближнем Востоке. Между странами подписаны соглашения и договоры, которые определяют военное сотрудничество.

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К тому же недавний скандал вокруг убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, вероятно, заставит наследного принца пойти на определенные уступки США. Тем более что ситуацию против саудитов активно использует и Турция.

Новый НАТО: Путина и ИГИЛ ждет удар на Ближнем Востоке

РИА

Камнем преткновения между Саудовской Аравией и России остается все тот же Иран. Шиитское государство — стратегический партнер в регионе, которому Россия гарантирует военную защиту в случае нападения со стороны США. Сложностей России тут добавляет и участие в Сирийском конфликте, а также возможная поддержка террористических организаций, прежде всего ИГИЛ.

Не исключено, что в какой-то момент боевики ИГИЛ могут успешно организовывать теракты и на территории Иордании или Саудовской Аравии. А Иран рискнет устроить крупную военную операцию.

Есть ли будущее у нового альянса?

Исторически арабский мир в большей степени поделен по религиозному признаку. Так, примерно 90% исповедующих ислам — сунниты. Современная Мекка суннизма в мире — Саудовская Аравия. Именно это страна фактически на государственном уровне является главным фарватером ислама в мире.

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Среди крупных ближневосточных суннитских стран можно выделить Египет, Иорданию, Катар, Йемен, ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты), Бахрейн, Кувейт, Оман. Сила этих государств, правда, прямо пропорциональна стоимости нефти.

Именно они существенно влияют на экономику мира. Но в военном плане эти страны достаточно уязвимы. Возможно, общие военные структуры помогут избежать агрессии со стороны как Ирана, так и ИГИЛ с Россией.

Новый НАТО: Путина и ИГИЛ ждет удар на Ближнем Востоке

Reuters

Игорь Семиволос в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул, что идея создать аналог НАТО на Востоке — реальна. Правда, как показывает практика, из-за сложных взаимоотношений страны могут слишком быстро разругаться. Ведь у каждого из политических игроков слишком много противоречий.

"Поскольку каждая из стран имеет свои интересы, не очень верю, что такая инициатива может быть постоянной. Огласят, возможно создадут, но этот альянс вряд ли будет работать долго. Это ситуативное объединение, связанное с иранской угрозой и исламистами”, — считает Семиволос.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
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Дейнекин Игорь
Дейнекин Игорь
боятся саудиты Иран))))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Можна, звичайно, скооперуватися з вовками з нагоди захисту овечої отари вiд хижакiв чи з Саудiвською Аравiєю, щоб оборонити Близький Схiд вiд iсламiстiв IДIЛ, але здається менi, що в обох випадках результат буде не дуже втiшним. У першу чергу тому, що вовки самi дуже ласi до баранини, а Саудiвська Аравiя, напару з Катаром, є одним з головних iдеологiв та спонсорiв свiтового iсламiстського тероризму. Треба бути вкрай нахабним та безсовiсним, щоб упарювати свiтовi подiбнi байки - i безнадiйно наївним та дурним, щоб у них вiрити. I якщо у нахабностi та вiдсутностi моральних обмежень у CША сумнiвiв у мене нема, то у вiдношеннi решти свiту жеврiє, усе ж, слабка надiя на залишки розуму та здорового глузду у їхнiх головах. Люди, схаменiться! Не дозвольте купцi заокеанських "яструбiв" та їхнiх українських i схiдноєвропейських посiпак затягнути свiт у пекло нової свiтової вiйни! Пам'ятайте: як би не запевняли вони вас та самих себе у тому, що на цей раз точно вдасться вдало наступити на граблi, цого не буде - програють усi.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Египет с Россией всегда были союзниками против Израиля и, соответственно США, да и с Эмиратами сейчас вполне, если уж С400 покупают вопреки скулежу Америки. И убийство журналиста никак не способствуют их сближению, видно было по саммиту, как Трампа от принца корячило.
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