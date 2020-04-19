Нотр-Дам через год после пожара: как выглядит сейчас. Фото и видео

В СМИ попали фото и видео собора Парижской Богоматери, шпиль которого год назад упал в результате пожара, но сам собор чудом уцелел.

Корреспондент ВВС в Париже Люси Уильямсон рассказала, почему восстановление крыши Нотр-Дама-де-Пари было прекращено, что беспокоит реставраторов, и почему настоятель собора сравнивает его с солидной дамой (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Печально, но и в таком виде – полуразрушенный, с дырками – он не потерял своего очарования. А в стенах опустевшей здания призрачно поет ветер. Почти весь прошлый год эту тихую музыку перекрывали строительные работы, туристы и движение транспорта вокруг. Но сегодня у этого готического гиганта тихо и пусто", – сообщила корреспондент.

Нотр-Дам через год после пожара: как выглядит сейчас

"Строительные краны смущенно замерли над ним, исчезли туристы, обычно собираются вокруг, чтобы сделать селфи на фоне уже отстроенных частей собора. Из-за карантина все работы здесь остановили", – отметила Уильямсон.

Собор Парижской Богоматери WINDFALL FILMS

"Нотр-Дам – это 850-летняя почтенная леди, – говорит настоятель собора Патрик Шове. – Старушка, которая получила тяжелые травмы, и сейчас болеет. Думаю, здесь есть определенный символизм. Сейчас все пожилые и больные люди – на карантине или в самоизоляции. И Нотр-Дам – не исключение. Он один, но не брошен на произвол судьбы".

Год назад, 15 апреля 2019, монсеньор Шове отдыхал в соседнем кафе, когда увидел густые клубы белого дыма, которые поднимались со шпиля Нотр-Дама. Он помчался в здание, которое так хорошо знает.

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Огонь быстро делал свое дело, охватив средневековые стропила. А потом перекинулся на знаменитый шпиль, который упал на глазах у тысяч ошеломленных людей. В течение нескольких критических часов пожарные предупреждали французского президента, что, возможно, не смогут спасти собор.

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Год спустя на внешних стенах появились деревянные опоры, а вокруг поднимается огромная сеть новой риховки. По иронии судьбы, именно они загорелись первыми во время пожара, поскольку в храме тогда велись реставрационные работы.

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Патрик Шове говорит, что находиться внутри до сих пор опасно.

"Он все еще очень неустойчив, – объясняет он. – Когда старые строительные желобы уберут, только тогда можно будет сказать, что собор спасен на 100%".

Во время пожара расплавилось много свинца. Свинцовая пыль также осела на знаменитых витражах. Чтобы обезопасить людей, которые работают над восстановлением собора, специалист по витражам Клодин Луазель тщательно проверяет каждую витражную панель в здании 19-го века.

В документальном фильме BBC "Восстановление Нотр-Дама" она рассказала, что некоторые окна не чистили на протяжении веков, поэтому именно грязь защитила их от свинцового осадка во время пожара.

"Первый толстый слой (пыли) стал своеобразной защитой, – пояснила она. – Нам просто надо убрать все эти отложения".

Клодлин реставрирует витражи на нижнем уровне собора, специалисты считают, что окна, расположенные выше, скорее всего, пострадали сильнее.

Собор Парижской Богоматери WINDFALL FILMS

Мастера во всех уголках Франции восстанавливают мебель и предметы искусств, которые удалось спасти во время пожара. Вся страна прилагает усилия, чтобы минимизировать потерянное. Однако причиной задержки восстановления готической архитектурной жемчужины стал не только коронавирус.

После того, как пожар потушили, работы длительное время откладывались из-за загрязнения свинцом и плохую погоду.

Чтобы помочь реставраторам, специалисты из парижского Национального центра научных исследований работают над созданием цифровых моделей для каждого камня и каждой балки собора.

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Каждый из элементов – неповторимый, в некоторых собственные, присущие только определенной эпохе характерные черты. То, что мы видим, – это соединение технологий XII и XXI веков.

"Это удивительно, – говорит исследователь Ливио де Лука. – В рамках этого проекту мы используем самые современные технологии. Данные, которые мы соберем, будут изучать будущие поколения".

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Сейчас активно обсуждают, как должны выглядеть новые шпиль и крыша собора. Архитекторы из разных стран присылают проекты, где есть зеркала, солнечные батареи и широкое стекло.

Наружная облицовка может измениться, но идентичность собора, его индивидуальность останутся неизменными – всемирноизвестное здание, Нотр-Дам – французская нарядная дама, французская леди. Много веков и в настоящее время для многих – Первая леди Парижа.

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарному Нотр-Даму грозит новая опасность. Он может разрушиться.

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