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НЛО в небе напугало американцев: реальное видео

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В США пользователи соцсетей выложили кадры с видеорегистраторов, где видно, как огромный голубой шар, пролетая, сгорает в атмосфере.

Инцидент произошел вечером 30 марта и вызвал ажиотаж в сети. Некоторые пользователи даже нафантазировали, что это было НЛО.

Национальная метеослужба в Таллахасси подтвердила, что метеор был зафиксирован в юго-восточной части Соединенных Штатов.

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НЛО в небе напугало американцев: реальное видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Лос-Анджелесом (США) заметили таинственный шар света, который приняли за метеорит.

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Место
США
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