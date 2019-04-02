НЛО в небе напугало американцев: реальное видео

В США пользователи соцсетей выложили кадры с видеорегистраторов, где видно, как огромный голубой шар, пролетая, сгорает в атмосфере.

Инцидент произошел вечером 30 марта и вызвал ажиотаж в сети. Некоторые пользователи даже нафантазировали, что это было НЛО.

Национальная метеослужба в Таллахасси подтвердила, что метеор был зафиксирован в юго-восточной части Соединенных Штатов.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Лос-Анджелесом (США) заметили таинственный шар света, который приняли за метеорит.

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