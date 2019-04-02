НЛО в небе напугало американцев: реальное видео

В США пользователи соцсетей выложили кадры с видеорегистраторов, где видно, как огромный голубой шар, пролетая, сгорает в атмосфере.
Инцидент произошел вечером 30 марта и вызвал ажиотаж в сети. Некоторые пользователи даже нафантазировали, что это было НЛО.
Национальная метеослужба в Таллахасси подтвердила, что метеор был зафиксирован в юго-восточной части Соединенных Штатов.
Скриншот с видео
Can Somebody Explain This! #area51 #ufo #meteor @bbcnews @igersjax @news4jax @abcnews #news #newsjax #shootingstars #jacksonvilleflorida ☄️ pic.twitter.com/P28wp5tkGE— Jeffrey Cardona (@jeffreycardona1) 31 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Лос-Анджелесом (США) заметили таинственный шар света, который приняли за метеорит.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!