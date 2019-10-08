Нидерланды выступили против Украины из-за МН17: парламент поставил точку

Во вторник, 8 октября, парламент Нидерландов проголосовал за дополнительное расследование роли Украины в катастрофе рейса МН17 в 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщил в Twitter депутат от Христианско-демократической партии, которая выступила с соответствующей инициативой, Крис ван Дам.

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", – написал он.

Нидерланды расследуют роль Украины в катастрофе МН17

Отметим, ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок выразил мнение, что "законных оснований" для расследования нет. По его словам, сложность заключается в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России".

Motie nader feitenonderzoek sluiting luchtruim Oekraïne zojuist met algemene stemmen aangenomen. Fijn dat we kamerbreed kunnen optrekken inzake #MH17. @StichtingMh17 @cdavandaag https://t.co/xrP9Ulckec — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) October 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нидерланды обратились к России с просьбой помочь в поисках фигуранта дела о крушении рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха, которого Украины выдала Кремлю в рамках обмена пленными.

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