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8 октября • обновлено в 22:04
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Нидерланды выступили против Украины из-за МН17: парламент поставил точку

3.1т Читать материал на украинском

Во вторник, 8 октября, парламент Нидерландов проголосовал за дополнительное расследование роли Украины в катастрофе рейса МН17 в 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщил в Twitter депутат от Христианско-демократической партии, которая выступила с соответствующей инициативой, Крис ван Дам.

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", – написал он.

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Нидерланды расследуют роль Украины в катастрофе МН17

Нидерланды расследуют роль Украины в катастрофе МН17

Отметим, ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок выразил мнение, что "законных оснований" для расследования нет. По его словам, сложность заключается в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нидерланды обратились к России с просьбой помочь в поисках фигуранта дела о крушении рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха, которого Украины выдала Кремлю в рамках обмена пленными.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
Тег
Боинг МН17
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Антошин Денис
Антошин Денис
Пока так, не все сразу. Человеческий организм тоже не сразу приходит в норму и восстанавливается после болезни. Затем примут во внимание факты, доказывающие, что Россия не при чем. Далее станет вопрос, кто же на самом деле это сделал? Вот тогда будет интересно.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Суд принял решение провести расследование, почему потерпевшая, жертва насилия, шла через тёмный парк, именно по той тропинке и мимо тех кустов, в которых скрывался маньяк-насильник в ожидании своей жертвы. Ведь всем известно, что в тёмных парках могут скрываться насильники .....
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
И ТУТ ЗРАДА!? :-)))) "Горькие головушки у украинских мужиков!" :-))))
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