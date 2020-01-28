Нетаньяху и Трамп согласовали "сделку века" по Палестине: подробности мирного плана

Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами "сделку века" США.

Такое заявление во вторник, 28 января, сделал американский президент Дональд Трамп. Трансляция с Белого дома велась онлайн на YouTube-канале пресс-службы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Президент указал, что палестинцы смогут удвоить свою территорию, если согласятся на сделку, а Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы территория Палестинского государства была неразрывной, передает Reuters.

В США раскрыли детали "сделки века" по Палестине Коллаж

"Шаг к миру"

По словам Трампа, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с ним согласен. "Вчера [27 января] премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что он готов использовать план как основу для прямых переговоров... с палестинцами", – сказал глава США.

Таким образом, при "определенных условиях" США и Израиль могут признать Палестину.

Американский глава отметил, что Израиль сделал "огромный шаг навстречу мирному урегулированию", а для Палестины "это, возможно, последний шанс".

"Мы хотим, чтобы эта сделка была хорошей для палестинцев. Хотим, чтобы у них был шанс получить собственное независимое государство", – сказал в Белом доме американский лидер. Палестинцы, как добавил он, "заслуживают намного лучшей жизни".

Столица в Восточном Иерусалиме

"Сделка века", как рассказал Трамп, это детальный документ на 80 страниц, 50 из которых описывают политические условия.

План США по ближневосточному урегулированию предполагает сосуществование израильского и палестинского государств. "Мое виденье представляет беспроигрышную возможность для обеих сторон", – отметил Трамп.

США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств.

"План предусматривает увеличение палестинских территорий более чем вдвое и создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме", – пояснил Трамп.

При этом ранее в ходе своего выступления он заверил, что Иерусалим должен быть "неделимой" столицей Израиля.

Для работы по реализации сделки США образует совместный комитет с Израилем. Также Америка планирует открыть свое посольство в Восточном Иерусалиме.

Нетаньяху и Трамп Скрин видео

Нетаньяху и Трамп Скрин видео

ХАМАС разоружат

Биньямин Нетаньяху в Белом доме в свою очередь сказал, что план предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа.

Именно ХАМАС в настоящее время удерживает контроль над сектором Газа. США и Израиль считают эту группировку террористической.

"Я согласился вести мирные переговоры с палестинцами на основе этого плана", – сказал Нетаньяху. Израильский премьер добавил, что это "великолепный план для Израиля и для мира".

Он назвал Трампа "самым лучшим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме".

Нетаньяху отметил, что реализация сделки может помочь Израилю улучшить отношения с арабским миром. Имплементация плана также подтолкнет арабский мир к тому, чтобы "признать Израиль еврейским государством".

Добавим, израильско-палестинские переговоры были прерваны в 2014 году.

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на специальном заседании правительства открыл стеллу, отмечающую место, где будет располагаться новый город – Trump Heights (Трамповы высоты).

Новый населенный пункт заложен на Голанских высотах, которые глава США Дональд Трамп ранее признал частью Израиля.

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