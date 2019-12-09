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9 декабря • обновлено в 16:22
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Ганна Маляр
Ганна Маляр
Кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Все статьи автора

Немного с "приветом": рупор Путина уже все показал

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ОРТ для меня - это кремлевская пропаганда с наноточностью. По их развлекательным программам можно зарабатывать на политических прогнозах, потому что они закладывают в сценарии уже готовые мысли, которые должны думать среднестатистические россияне.

Вот скажем, аккурат перед нормандской встречей выходит в эфир программа "Давай поженимся", где главная героиня – невеста из Киева.

А дальше просто наслаждайтесь, потому что это самое высокое пропагандистское искусство...

Кассирша из киевского супермаркета поехала в Москву искать богатого жениха. Украинка на русском языке с характерным восточным "г" 100 раз акцентирует внимание на том, что она из Украины, читает стихи собственного сочинения тоже с Украиной на устах.

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Немного с "приветом": рупор Путина уже все показал

Но драматургия заключается в том, что она малообразованная, немного с "приветом", ооочень провинциальная, пытается всех покорить, рассказывает о своем легкомысленном поведении с мужчинами и все с нее смеются, даже женихи.

И не надо быть политологом, чтобы понимать, с какой целью во Францию поехал Путин. Его рупор уже все показал.

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Это НЕ мнение всей страны

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Автор
Ганна Маляр Ганна Маляр
Темы
Переговоры Зеленского и Путина российская пропаганда
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Тег
нормандский формат
Источник
Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1402102803282091&set=a.106088899550161&type=3
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