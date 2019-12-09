ОРТ для меня - это кремлевская пропаганда с наноточностью. По их развлекательным программам можно зарабатывать на политических прогнозах, потому что они закладывают в сценарии уже готовые мысли, которые должны думать среднестатистические россияне.

Вот скажем, аккурат перед нормандской встречей выходит в эфир программа "Давай поженимся", где главная героиня – невеста из Киева.

А дальше просто наслаждайтесь, потому что это самое высокое пропагандистское искусство...

Кассирша из киевского супермаркета поехала в Москву искать богатого жениха. Украинка на русском языке с характерным восточным "г" 100 раз акцентирует внимание на том, что она из Украины, читает стихи собственного сочинения тоже с Украиной на устах.

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Но драматургия заключается в том, что она малообразованная, немного с "приветом", ооочень провинциальная, пытается всех покорить, рассказывает о своем легкомысленном поведении с мужчинами и все с нее смеются, даже женихи.

И не надо быть политологом, чтобы понимать, с какой целью во Францию поехал Путин. Его рупор уже все показал.

Новости Это НЕ мнение всей страны

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