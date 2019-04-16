"Не видим срочности": Россия поразила циничным заявлением о пленных украинских моряках

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не увидели срочности в тех мерах, о которых Украина попросила Международный трибунал по морскому праву ООН в связи с удерживанием в плену захваченных в Черном море моряков.
Официальный ответ появился на сайте МИД РФ. "Российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", – сказано в заявлении.
"Не усматриваем в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания. Процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь. Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности", – отметили в МИД РФ.
Пленные моряки
Помимо этого, Москва заявила, что международное судебное разбирательство не должно препятствовать расследованию в России, и его результаты не должны предопределяться решением международного суда
"Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами", – цинично резюмировали российские дипломаты.
Пленные моряки
УНН
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения. Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
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