"Не видим срочности": Россия поразила циничным заявлением о пленных украинских моряках

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не увидели срочности в тех мерах, о которых Украина попросила Международный трибунал по морскому праву ООН в связи с удерживанием в плену захваченных в Черном море моряков.

Официальный ответ появился на сайте МИД РФ. "Российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", – сказано в заявлении.

"Не усматриваем в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания. Процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь. Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности", – отметили в МИД РФ.

Пленные моряки

Помимо этого, Москва заявила, что международное судебное разбирательство не должно препятствовать расследованию в России, и его результаты не должны предопределяться решением международного суда

"Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами", – цинично резюмировали российские дипломаты.

Пленные моряки УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения. Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.

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