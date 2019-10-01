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1 октября • обновлено в 14:52
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Не одним Зеленским: нашлась еще одна "жертва" давления Трампа

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Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы давил на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Как пишет издание The New York Times, глава Белого дома ставил за цель получить для себя политическую выгоду.

"Президент Трамп подталкивал австралийского премьер-министра во время недавней телефонной беседы, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", – сказано в публикации.

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NYT отмечает, что администрация Трампа ограничила доступ к стенограммы телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Барра.

Напомним, что председатели двух комитетов Конгресса США Чак Грассли и Рон Джонсон (Республиканская партия) потребовали расследовать связи бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон с Украиной.

Речь идет об избирательной кампании 2016 года экс-кандидата на пост американского президента от Демократическо партии, сказано в обращении сенаторов к министру юстиции и генпрокурору США Уильяму Барру.

Скотт Моррисон

Скотт Моррисон

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Комментарии
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно что не так, это обычная политическая грызня.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Трамп забьёт Байдена под лавку, а по требованию Генпрокуратуры Украины выдаст сына Байдена за коррупцию.
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филипп филипыч
филипп филипыч
уже не цикаво. обычная предвыборная грызня. майдановцы вы за кого: за доньку или за джованьку?))
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