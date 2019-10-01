Не одним Зеленским: нашлась еще одна "жертва" давления Трампа

Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы давил на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Как пишет издание The New York Times, глава Белого дома ставил за цель получить для себя политическую выгоду.

"Президент Трамп подталкивал австралийского премьер-министра во время недавней телефонной беседы, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", – сказано в публикации.

NYT отмечает, что администрация Трампа ограничила доступ к стенограммы телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Барра.

Напомним, что председатели двух комитетов Конгресса США Чак Грассли и Рон Джонсон (Республиканская партия) потребовали расследовать связи бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон с Украиной.

Речь идет об избирательной кампании 2016 года экс-кандидата на пост американского президента от Демократическо партии, сказано в обращении сенаторов к министру юстиции и генпрокурору США Уильяму Барру.

Скотт Моррисон

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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