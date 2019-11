"Не хватает яйца с инопланетянином!" Соцсети шокировало видео спящих астронавтов

В сети представили одно из видео NASA о пяти астронавтах, спящих на космическом шаттле. Эти кадры вызвали настоящий ажиотаж.

Ролик, снятый еще несколько лет назад, нашел и опубликовал в своем Twitter телеведущий BBC World News Льюис Вон Джонс (чтобы посмотреть, досскролльте новость до конца).

"Никогда раньше не видел астронавтов, спящих в космосе. Это гораздо более жутко, чем я себе представлял", — эмоционально прокомментировал он.

Зрелище действительно впечатляет. На видео показано астронавтов, спящих в разных положениях, при этом ни одно из спальных мест не похоже на нормальное. Так, одни спят, стоя в спальном мешке, другие — пристегнутыми к "кроватям". Из-за невесомости это выглядит несколько жутковато: руки ведь все равно тянутся вверх.

Интернет-пользователи в комментариях тоже выразили удивление тому, как можно уснуть и при этом еще и выспаться в таком положении. А также отметили, что картина напоминает им кадры из фильма "Чужой".

"Не хватает только яйца с инопланетянином", "Замечательная вечеринка в честь Хэллоуина", "Выглядит, как затонувшая подводная лодка. Ужасающая мысль", "Кто подкрался к космическому кораблю и снял спящих астронавтов?", "А в космосе слышно их храп?" — пишут в соцсети.

I’d never seen astronauts sleeping in space before.



It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti