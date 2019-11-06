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6 ноября • обновлено в 02:56
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"Не хватает яйца с инопланетянином!" Соцсети шокировало видео спящих астронавтов

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В сети представили одно из видео NASA о пяти астронавтах, спящих на космическом шаттле. Эти кадры вызвали настоящий ажиотаж.

Ролик, снятый еще несколько лет назад, нашел и опубликовал в своем Twitter телеведущий BBC World News Льюис Вон Джонс (чтобы посмотреть, досскролльте новость до конца).

"Никогда раньше не видел астронавтов, спящих в космосе. Это гораздо более жутко, чем я себе представлял", — эмоционально прокомментировал он.

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Астронавты

Астронавты

habr.com

Зрелище действительно впечатляет. На видео показано астронавтов, спящих в разных положениях, при этом ни одно из спальных мест не похоже на нормальное. Так, одни спят, стоя в спальном мешке, другие — пристегнутыми к "кроватям". Из-за невесомости это выглядит несколько жутковато: руки ведь все равно тянутся вверх.

Астронавты NASA, спящие на космическом шаттле

Астронавты NASA, спящие на космическом шаттле

Скриншот из видео

Интернет-пользователи в комментариях тоже выразили удивление тому, как можно уснуть и при этом еще и выспаться в таком положении. А также отметили, что картина напоминает им кадры из фильма "Чужой".

Астронавты NASA, спящие на космическом шаттле

Астронавты NASA, спящие на космическом шаттле

Скриншот из видео

"Не хватает только яйца с инопланетянином", "Замечательная вечеринка в честь Хэллоуина", "Выглядит, как затонувшая подводная лодка. Ужасающая мысль", "Кто подкрался к космическому кораблю и снял спящих астронавтов?", "А в космосе слышно их храп?" — пишут в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA заявили о возможном первом преступлении в космосе. Отмечается, что организация начала вести расследование по делу астронавта Энн МакКлейн, которая получила доступ к банковскому счету своей бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции. После этого Уорден, которая является офицером воздушной разведки США в отставке, подала жалобу в Федеральную торговую комиссию.

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