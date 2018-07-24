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"Не доверяем Путину": в США четко высказались о дружбе с Россией

1.9тЧитать новость на украинском

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не станет другом для США.

"Мы не доверяем России. Мы не доверяем Путину. И никогда не будем. Россия никогда не станет нашим другом. Это факт", — сказала она в интервью телеканалу CBN, цитирует газета The Hill.

Никки Хейли

The Hill

Хейли назвала переговоры главы Белого дома с президентом РФ, как и с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "вещами, которые просто должны происходить".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были раскрыты подробности секретных переговоров между США и Россией.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Никки ХейлиВладимир Путин
Место
США
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Графский Степан
Графский Степан
За то у них хохложопые в друзья записались)) И сразу стали главными нищебродами в Европе, да и дохнуть принялись ускоренно. Афганистан, Ирак, Ливия это тоже друзья американцев)))
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