"Не доверяем Путину": в США четко высказались о дружбе с Россией

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не станет другом для США.
"Мы не доверяем России. Мы не доверяем Путину. И никогда не будем. Россия никогда не станет нашим другом. Это факт", — сказала она в интервью телеканалу CBN, цитирует газета The Hill.
Никки Хейли
The Hill
Хейли назвала переговоры главы Белого дома с президентом РФ, как и с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "вещами, которые просто должны происходить".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были раскрыты подробности секретных переговоров между США и Россией.
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