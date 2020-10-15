Навального могли отравить дважды, – NYT

Американское издание New York Times заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального якобы могли отравить дважды.

По словам источника газеты в немецких спецслужбах, яд Навальному подсыпали в чай, который он пил в аэропорту. В статье говорится, что порошкообразное вещество растворили в горячем напитке.

При этом отмечается, что подобное заявление вызывает вопросы, поскольку немецкие эксперты утверждали, что обнаружили следы токсинов на пластиковой бутылке с водой, которую Навальный взял с собой из отеля.

"Это значит, что Навальный контактировал с ядом до того, как прибыл в аэропорт, или, возможно, его отравили дважды", – пишет издание.

Напомним, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", которые не включены в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия.

Политика отравили 20 августа. Из России он был направлен в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.

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