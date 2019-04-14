НАТО внезапно перебросил боевые вертолеты к границам России: выяснился план

НАТО усилил свою боевую группу в Эстонии четырьмя многоцелевыми британскими вертолетами AW159 Wildcat.

Об этом сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии. Они продолжат службу до конца мая.

"Главная задача вертолетов – оказание поддержки боевой группе союзников, несущих службу в военном городке Тапа", – цитирует сообщение эстонское издание Postimees.

Отмечается, что вертолетная группа будет работать в тесном сотрудничестве с силами обороны Эстонии и примет участие в учениях "Весенний шторм". Помимо этого, в Эстонии анонсировали также прибытие во второй половине апреля пяти наступательных вертолетов Apache.

AW159 Wildcat Pinterest

AW159 Wildcat принадлежат к 661-й эскадрилье авиакорпуса сухопутных войск Великобритании, их базой приписки является расположенная в Сомерсете Йоувилтенская авиабаза королевских морских сил. Вертолеты дислоцированы на авиабазе Эмари.

AW159 Wildcat ABPic

Многоцелевые вертолеты AW159 Wildcat производит итальянский авиаконцерн Leonardo. Вертолет предназначен для спасательных операций и эвакуации с поля боя, разведки и высадки десанта, целеуказания. Он отличается высокими боевыми качествами и прост в обслуживании. Впервые вертолеты этой марки были направлены в Эстонию в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАТО провел крупнейшие военные учения в Черном море.

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