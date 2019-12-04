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4 декабря • обновлено в 19:21
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НАТО признал опасность Путина: опубликовано громкое заявление

1.3т
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Агрессивные действия России представляют одну из главных угроз для НАТО.

Об этом сказано в заявлении Североатлантического альянса, сделанном по итогам лондонского саммита, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, будучи Альянсом, сталкиваемся с отчетливыми угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности", – заявили в НАТО.

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Отмечается, что страны Альянса также сталкиваются с угрозами в области кибербезопасности и терроризма, который "во всех своих формах и проявлениях остается постоянной угрозой для нас всех".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидер РФ Владимир Путин

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидер РФ Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО не хочет новой гонки вооружений с Россией, но в то же время считает жесткой свою политику по отношению к Москве.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Тег
НАТО
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