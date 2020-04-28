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28 апреля • обновлено в 14:26
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НАТО обвинила Россию и Китай во лжи о коронавирусе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии COVID-19.

Как он заявил во время телеконференции 27 апреля, у НАТО есть заявления Москвы и Пекина, которые не соответствуют действительности и наносят ущерб НАТО, передает "Радио свобода".

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"Российские и китайские представители утверждали, что союзники по НАТО не поддерживают друг друга в противодействии пандемии COVID-19, наши страны не способны защищать своих стариков и что союзники по НАТО ответственные за распространение вируса. У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО", – сказал Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

"На недавней телеконференции министров обороны все участники согласились наращивать и ускорять совместную работу. Только общими силами мы и можем обеспечивать доставку больных через границы, перевозить материалы и медицинское оборудование. Утверждение обратного – это неправильные утверждения", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 26 апреля, в России 6198 человек заразились коронавируса. Всего в стране зафиксировано 87 147 инфицированных, что выводит ее на девятое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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