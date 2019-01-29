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Началось! США объявили гонку вооружений с Россией

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Нарушив нормы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия инициировала новую гонку вооружений с США.

Такое заявление в интервью DW сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

"Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Русские явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений", – пояснила она.

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Гонка вооружений

Гонка вооружений

Телеканал ATR

Томпсон также отметила, что Кремль представляет опасность не только для американцев, но и для мирового сообщества.

Андреа Томпсон

Андреа Томпсон

Twitter Andrea Thompson

"Я могу сказать, что нарушающие наш договор ракетные установки, уже поставленные на вооружение, – это угроза нашим европейским партнерам и нашим союзникам. И это угроза американцам. У России есть системы с такими возможностями, которые нарушают договор, и у нас есть обязанность защитить наши интересы", – подчеркнула заместитель госсекретаря.

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Тема
Российская военная угроза
Место
США
Тег
Новости России
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Тепеpь штатам догонять.Лет 20 минимум Пока догонят,наши пpидумают мгновенную телепоpтацию боепpипасов и pакет.Все изобpетения США сделаны иностpанцами,похищенными или пpиглашенными с дpугих стpан.Сpаный Илон Маск-и тот с ЮАP.Своих не было,нет и не будет.А наши все пpидумывали и делали сами.Никакие печатные станки не помогут.
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DS Sergey
DS Sergey
Что догонять то решили ПРО, сверхзвук или космические войска?
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