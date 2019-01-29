Началось! США объявили гонку вооружений с Россией

Нарушив нормы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия инициировала новую гонку вооружений с США.

Такое заявление в интервью DW сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

"Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Русские явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений", – пояснила она.

Гонка вооружений Телеканал ATR

Томпсон также отметила, что Кремль представляет опасность не только для американцев, но и для мирового сообщества.

Андреа Томпсон Twitter Andrea Thompson

"Я могу сказать, что нарушающие наш договор ракетные установки, уже поставленные на вооружение, – это угроза нашим европейским партнерам и нашим союзникам. И это угроза американцам. У России есть системы с такими возможностями, которые нарушают договор, и у нас есть обязанность защитить наши интересы", – подчеркнула заместитель госсекретаря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря 2018 года США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

В свою очередь в РФ ответили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Снять с вооружения крылатую ракету Кремль призвали и в Германии.

Россия внесла резолюцию в поддержку Договора, однако в Генассамблее ООН ее принимать отказались из-за неэффективности.

15 января 2019 в Женеве американская делегация встретилась с российской стороной. Кремлю вновь напомнили о нарушениях, однако конструктивный диалог построить не удалось.

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