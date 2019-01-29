Началось! США объявили гонку вооружений с Россией

Нарушив нормы договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия инициировала новую гонку вооружений с США.
Такое заявление в интервью DW сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.
"Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Русские явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений", – пояснила она.
Гонка вооружений
Телеканал ATR
Томпсон также отметила, что Кремль представляет опасность не только для американцев, но и для мирового сообщества.
Андреа Томпсон
Twitter Andrea Thompson
"Я могу сказать, что нарушающие наш договор ракетные установки, уже поставленные на вооружение, – это угроза нашим европейским партнерам и нашим союзникам. И это угроза американцам. У России есть системы с такими возможностями, которые нарушают договор, и у нас есть обязанность защитить наши интересы", – подчеркнула заместитель госсекретаря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря 2018 года США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.
В свою очередь в РФ ответили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.
Снять с вооружения крылатую ракету Кремль призвали и в Германии.
Россия внесла резолюцию в поддержку Договора, однако в Генассамблее ООН ее принимать отказались из-за неэффективности.
15 января 2019 в Женеве американская делегация встретилась с российской стороной. Кремлю вновь напомнили о нарушениях, однако конструктивный диалог построить не удалось.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.