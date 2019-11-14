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14 ноября • обновлено в 09:47
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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Российский финансист и блогер Все статьи автора

На заметку Путину: пример ада

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Знаете, что больше всего сейчас меня радует в Боливии? Да был я там, был, давно пора было выметать этого Моралеса! Даже по сравнению с соседней Перу (в которой я тоже был, в рамках одной поездки несколько лет назад), Боливия – "пример" неосоциалистического ада, экскурс почти в Средневековье, страшную нищету и полный экологический коллапс.

Так вот, узурпатор власти (теперь уже бывший) президент Эво Моралес, на протяжении полутора десятилетий и четырёх сроков, фальсифицировал выборы и "зачищал поляну" почти так же, как Путин. И пусть теперь он доживает остаток своей жизни если не в тюрьме, то в забвении и позоре.

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Но самое крутое даже не это, с моей точки зрения.

Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линьера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов. Кроме того, полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии, эквивалент нашего ЦИКа) Боливии Марию Эухению Чоке и её заместителя Антонио Костаса. Их подозревают в причастности к нарушениям на президентских выборах 20 октября – в фальсификациях. А ещё арестованы 37 (!!!) членов боливийского ЦИКа.

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Множественные преступления, в том числе конституционные, государственные и должностные, возможны только там, где правит бал безнаказанность. Путин и его прихвостни давно поехали крышей, от чувства безнаказанности за свои преступления.

На заметку: Путину, Патрушеву, Медведеву, Бортникову, Шойгу, Володину, Матвиенко, Собянину, Лебедеву, Зорькину, Чайке, Бастрыкину, Памфиловой, Эбзееву, Метельскому, Шапошникову и прочим российским конституционным, государственным и должностным преступникам.

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Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Славы Рабиновича
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Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Зря гРабинович пыжится, Путин жыдов не читает.
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