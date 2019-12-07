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7 декабря • обновлено в 17:11
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Устроили темную: на переговорах Путина и Лукашенко случился конфуз. Видео

3.4т
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В субботу, 7 декабря, в ходе переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко неожиданно погас свет.

Встреча, посвященная интеграции двух стран, состоялась в российском Сочи, передает tvc.ru (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Инцидент с электричеством случился после того, как политики обменялись приветствиями и вступительными речами. Несколько секунд лидеры провели в темноте.

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Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко

DW

"Закончилось электричество", – сказал Путин. Лукашенко пошутил, что в этом виноват пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Это все Дима Песков, я знаю", – сказал он, вызвав смех представителей делегаций. Далее переговоры продолжились.

Как писал OBOZREVATEL, 7 декабря в Беларуси проходят масштабные акции протестов против интеграции с Россией. Люди вышли на центральную площадь Минска, заявив, что готовы сражаться за независимость государства от агрессора.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Союзное государство
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия Сочи
Теги
видео политика курьез Новости России
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Чан Джеки
Чан Джеки
ДА ЕТО МЕТКА ВАША СОЮЗНИКИ ХРЕНОВЫ.
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