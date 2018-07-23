"Мы такой народ!" Беглый экс-нардеп записал себя в русские

Бывший народный депутат Украины Игорь Марков, сбежавший в Россию, выступая на пропагандистской программе, сделал заявление, которым причислил себя к русским (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Неожиданное признание коллаборанта прозвучало во время его оценки влияния западных санкций на страну-агрессора в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Запад до сих пор не понимает нашей ментальности. Он санкциями спас Россию, сделал настолько сильной! сейчас вся Россия, как один кулак стоит, — русский, чеченец, дагестанец. Кто угодно! Мы такой народ, нас сплачивает в один кулак только общая угроза! Сейчас все сплотились вокруг президента, как один кулак! И попробуйте что-то с нами сделать!" — горделиво заявил предатель Украины, который активно поддерживает вооруженную агрессию своих кураторов против родной страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, перебежчик Марков цинично высказался об Украине, назвав ее "недоразумением в центре Европы".