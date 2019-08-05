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"Могильщики!" В МИД России набросились на США из-за разрыва договора о ракетах

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В Министерстве иностранных дел России возложили ответственность за разрыв договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) на США и назвали их "могильщиками" документа.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве пригрозили, что такой шаг будет иметь крайне негативные последствия, сообщается на Telegram-канале "RT на русском".

"С ликвидацией Вашингтоном ДРСМД нанесен тяжелый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора", – заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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филипп филипыч
филипп филипыч
дык сша это же выгодно! они то далеко. всякая нормальная страна делает то что ей выгодно. хотя бывают и исключения. некоторые страны делают то что выгодно сша а не себе)
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