"Могильщики!" В МИД России набросились на США из-за разрыва договора о ракетах

В Министерстве иностранных дел России возложили ответственность за разрыв договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) на США и назвали их "могильщиками" документа.
Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве пригрозили, что такой шаг будет иметь крайне негативные последствия, сообщается на Telegram-канале "RT на русском".
"С ликвидацией Вашингтоном ДРСМД нанесен тяжелый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора", – заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
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La nostra gazzetta
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп осенью 2018 года заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещены крылатые ракеты.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".
Начиная со 2 февраля 2019 года, США заявили о приостановлении исполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.
2 августа США официально вышли из российско-американского ДРСМД, который ознаменовал собой завершение холодной войны.
В НАТО отреагировали на выход США и заявили, что вся вина лежит на России.
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