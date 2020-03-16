1. Конечно же ситуация с экономикой из-за вируса. Экономика должна и будет идти вниз. Так как поводов для радости или успокоения пока ноль. Мы нa сегодня не справились с вирусом. Наша реакция на вирус, была, как минимум на месяц, запоздалой. Наша администрация за исключением врачей и специалистов в ней, это набор шарлатанов, дилетантов, политических подхалимов. Наши профессиональные политики вокруг Трампа, это как самый минимум идиоты, а как максимум преступники, которые намеренно искажают ситуацию и посылают людей ещё больше подвергнуть себя риску, как сделал всё тот же уникум из республиканских идиотов - Нунес сегодня утром на канале Фокс.

Наш президент, ради своих выборов и своего положения, скрывал и минимизировал проблемы с вирусом, а потом, когда сокрытие провалилось, перешёл на откровенную ложь, наговоры и сплетни, обвиняя в вирусе каких то неведомых врагов. Наша эпидемиологическая служба оказалась абсолютно не готова к данному событию, не имея ни тестов, ни больничных мощностей для таких проблем, ни серьёзной программы рассчитанной на такие ситуации.

На всех этих новостях, которые я передал далеко не с полной точностью отражения их сложности, рынок и бизнес не могут не пойти вниз. Многие сейчас не смогут работать. Советуют всем перестать ходить по магазинам и показываться в больших скоплениях людей. Школы, университеты, спортивные мероприятия, казино - закрываются. Это будет по всему миру. Потому никаких шансов избежать кризиса в экономике нет. В такой ситуации я бы серьёзно пересмотрел рискованные вложения и инвестиции и уходил бы в то, что имеет долговечную ценность. Сейчас пойдёт вверх золото, вложение в дорогие квартиры, предметы искусства и т.д. И наоборот все акции торгово-технических компаний, типа Гугл, Амазон, Эппл уйдут вниз. Так как пока не будет хороших новостей, а их ждать раньше лета я бы не стал, общее настроение будет швах.

2. Я уже сказал о нашей администрации. Наверное, надо повторить с большим охватом, наших проблем. Конечно Трамп всеми силами хочет показать, что ничего не происходит, он здоров и готов устраивать митинги на 200.000 человек, где он будет продолжать свой победный ход к его личной победе над всеми врагами, реальными, но больше выдуманными. Но тут облом случился и количество фанатиков, желающих услышать даже его проповеди, будет куда меньше. А так как для полулистов, важны именно такие огромные сборища, как рок концерты, то это для него плохие новости. Одновременно Трамп по своей психике, много раз подтверждал свою трусость, перед настоящими проблемами и заявлял, что любит победителей. А победить он реально не может. Потому лучшее, что он смог сделать, это устроить эдакое шоу на две недели, говоря, что весь вирус выдуман демократами и фейк новости СМИ. Его поддержатели, в частности в русскоговорящей среде, как Матросов на амбразуру, бросились на всех, кто говорил и думал по другому и требовал какого грамотного подхода к проблеме, а не пусто-брехливых речей от известного шарлатана и манипулятора в Белом доме. И... в течении одной недели, все их теории, версии и варианты защиты любимого президента, рухнули под постоянно капающей статистикой умерших и заболевших. Однако время было упущено.

Отдельно надо сказать, что Трамп в виде сокращения средств срезал финансирование у организаций и офисов, которые занимались инфекционными заболеваниями, как не нужными. И это было ещё в 2017-2018 годах. Отсутствие этих профессиональных людей и их координированной реакции на такие события - есть то, что сегодня происходит у нас. Я уж не говорю про то, что вся наша страна ещё и ещё раз доказывает, что мы после развала СССР в 1991 году, расслабились так, на такую полную, до таких глубин полного не интереса ни к чему, в любой области, даже в военной, что я не удивляюсь ничему и никому. В частности, я ещё раз подтверждаю для себя причину столь ярких побед Путина в его политике и спец-операциях против запада, именно в том, что США полностью спустило руку с курка. Нет, наша страна не ослабла и не пала в какой то развал и беспредел - не нужно паники. США просто перестало интересоваться и заниматься важными вещами мира. И это сказывается во всём, в частности на нашей реакции на данный вирус.

3. Во всех этих условиях задача выгнать Трампа и трампистов из Белого дома и от власти, становится первоочередной в жизни каждого нормального человека. Потому с глубоким моральным удовлетворением я хочу отметить, что лево-радикальных нео-коммунистов и просто левых ненормальных, их идеологию и их лидера, демократическая партия и её избиратели спустили в унитаз. Демократы встав за Байдена, который совершил рывок с 4-5го места в лидеры демократической гонки, есть не заговор элит и истеблишмента, а являются законной волей избирателей, которые хотят не очередного популиста с планами на десятки триллионов расходов и которому милы коммунистические страны и их диктаторы, а нормального человека. Да, Байден не очень удачный кандидат и его программа далеко не перфект. Средняя программа - что тут лукавить.

Но он лучшее из того, что у нас сейчас есть. И он имеет наилучшие шансы свалить Трампа. Это первое, второе, третье и самое главное во всей этой гонке. Всё остальное и все остальные - глубоко в 10й очереди сегодня. Это признают и умеренные республиканцы, и умеренные демократы и далеко не про-социалистические деятели мира и политики, такие как республиканец Гарри Каспаров, консервативный комментатор Билл Кристол, даже действующий республиканский сенатор Митт Ромни. Потому ещё раз - то как мастерски Байден обошёл коммуниста Сандерса, вышел вперёд и стал несомненным лидером гонки за кресло президента, о многом говорит.

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