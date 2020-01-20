"Оскорбили чувства миллионов": МИД жестко ответил на скандал с гербом Украины в Британии

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на включение украинского герба в руководство по противодействию экстремизму в Великобритании и официально объяснили значение тризуба.

Заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства в понедельник, 20 января.

"Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", – подчеркнули дипломаты.

МИД жестко ответил на скандал с гербом Украины в Британии neiroli.com

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского МИД и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время", – сообщили в ведомстве.

В МИД заверили, что случае подтверждения упомянутого факта, требуют исключить украинскую государственную символику из пособия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Национальный герб Украины поместили в раздел знаков и символов праворадикальных групп.

Фанаты России бурно отреагировали на новость. Некоторые использовали скандал с украинским национальным гербом для дискредитации страны и пропагандистских целей.

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