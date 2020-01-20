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20 января • обновлено в 17:17
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"Оскорбили чувства миллионов": МИД жестко ответил на скандал с гербом Украины в Британии

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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на включение украинского герба в руководство по противодействию экстремизму в Великобритании и официально объяснили значение тризуба.

Заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства в понедельник, 20 января.

"Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", – подчеркнули дипломаты.

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МИД жестко ответил на скандал с гербом Украины в Британии

МИД жестко ответил на скандал с гербом Украины в Британии

neiroli.com

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского МИД и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время", – сообщили в ведомстве.

В МИД заверили, что случае подтверждения упомянутого факта, требуют исключить украинскую государственную символику из пособия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Если к вилке дорисовать вареник, то все вопросы отпадут.
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1
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Шапиро Жeнька, увы, вареники остаётся только рисовать. Вна Украине все половозрелые вареники трудятся по прямому назначению в Европе, Турции и России.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А свастики - это древний индийский символ.
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a alexeyon
a alexeyon
Горелов Сергей, что такое "свастики" ?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а испугались,что ктотто ответил жестко
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