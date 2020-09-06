МИД Германии намекнул на причастность России к отравлению Навального

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сказал он в интервью Bild am Sonntag, Москва должна доказать обратное в ближайшее время.

По словам Мааса, отравляющее вещество "Новичок" доступно только небольшой группе людей и в прошлом "принадлежало российским властям". При этом он напомнил, что этот яд уже использовался для отравления бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности государства", – считает глава МИД.

Он также заявил, что если Россия не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.

Маас подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны Москвы не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам "придется обсудить ответ".

Как писал OBOZREVATEL:

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