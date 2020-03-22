Главная Новости
22 марта • обновлено в 20:45
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Меркель изолировалась: канцлер Германии оказалась под угрозой коронавируса

9.9т
Читать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель решила отправиться под домашний карантин после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей прививку.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт, сообщает немецкое издание "DW". Так, сразу же после объявления о решительных общегерманских мерах по ограничению контактов, Меркель сообщили, что в пятницу, 20 марта, она общалась с врачом, который после этого дал положительный результат на коронавирус.

По словам Зайберта, канцлер в ближайшие дни будет повторно протестирована на коронавирус.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Скрин видео

При этом, несмотря на карантин, на днях Меркель видели в супермаркете. В ее корзине заметили продукты, а также небольшую пачку туалетной бумаги и четыре бутылки вина Ricossa. При этом в общественном месте канцлер была без маски, сообщает немецкое издание RTL.

Ангела Меркель в супермаркете

Ангела Меркель в супермаркете

RTL

Также отмечается, что ее часто можно встретить на берлинском рынке HIT Ullrich на Mohrenstrasse. Закупки Меркель всегда делает самостоятельно. При этом сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте почти не возможно.

Ангела Меркель в супермаркете

Ангела Меркель в супермаркете

RTL

В воскресенье, 22 марта, правительство Германии ужесточило карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса. В связи с этим в течение двух недель в стране запрещено собираться больше, чем по два человека.

Отмечается, что данный запрет не касается членов семьи, близких друзей, а также коллег в случае необходимости. Запрет не распространяется на общественный транспорт и похоронные мероприятия.

По состоянию на 22 марта, в Германии 23 974 заболевших коронавирусом, умерли от болезни – 92 человека, выздоровели – 266 людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия продемонстрировала аномальное отличие от других стран касаемо пандемии коронавируса в мире. Так, по сравнению с высоким количеством зараженных COVID-19 там сейчас меньше всего случаев смертей от этого недуга.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
14
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги