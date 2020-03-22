Меркель изолировалась: канцлер Германии оказалась под угрозой коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель решила отправиться под домашний карантин после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей прививку.

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Об этом заявил ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт, сообщает немецкое издание "DW". Так, сразу же после объявления о решительных общегерманских мерах по ограничению контактов, Меркель сообщили, что в пятницу, 20 марта, она общалась с врачом, который после этого дал положительный результат на коронавирус.

По словам Зайберта, канцлер в ближайшие дни будет повторно протестирована на коронавирус.

Ангела Меркель Скрин видео

При этом, несмотря на карантин, на днях Меркель видели в супермаркете. В ее корзине заметили продукты, а также небольшую пачку туалетной бумаги и четыре бутылки вина Ricossa. При этом в общественном месте канцлер была без маски, сообщает немецкое издание RTL.

Ангела Меркель в супермаркете RTL

Также отмечается, что ее часто можно встретить на берлинском рынке HIT Ullrich на Mohrenstrasse. Закупки Меркель всегда делает самостоятельно. При этом сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте почти не возможно.

Ангела Меркель в супермаркете RTL

В воскресенье, 22 марта, правительство Германии ужесточило карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса. В связи с этим в течение двух недель в стране запрещено собираться больше, чем по два человека.

Отмечается, что данный запрет не касается членов семьи, близких друзей, а также коллег в случае необходимости. Запрет не распространяется на общественный транспорт и похоронные мероприятия.

По состоянию на 22 марта, в Германии 23 974 заболевших коронавирусом, умерли от болезни – 92 человека, выздоровели – 266 людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия продемонстрировала аномальное отличие от других стран касаемо пандемии коронавируса в мире. Так, по сравнению с высоким количеством зараженных COVID-19 там сейчас меньше всего случаев смертей от этого недуга.

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