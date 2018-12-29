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''Маскируют большое наступление'': в России отличились новой выдумкой о ВСУ

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Российским пропагандистским СМИ не дает покоя заявление украинских властей о том, что Вооруженные силы Украины на Донбассе заняли почти всю "серую зону". По их мнению, таким образом, маскируется "большое наступление".

Террористы яростно утверждают, что маневры украинских подразделений — лишь "перегруппировка сил на подконтрольной ВСУ территории", пишет "РИА Новости".

При этом оккупанты обвинили украинскую сторону в том, что она якобы нарушила договоренности.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

Деловая столица

"Продвижение ВСУ — нарушение обязательств, принятых на себя сторонами конфликта в феврале 2015-го в Минске", — утверждают пропагандисты Кремля.

При этом приводятся слова якобы офицеров ВСУ, которые жалуются на командование.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" перед Новым годом прошли военную подготовку в ожидании так называемого наступления Вооруженных сил Украины, которым запугивали местных жителей.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Россия
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
От Камчатки до мАсквы Взрывы сильные слышны... Это всполыхнули РуссоЖОПЫ, Их поджег Константинополь.
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минин евген
минин евген
прихожане педерастической секты им. кирюхи гундяева начали ссаться. ссаться и сраться. мрази рогатые вы врать когда-нибудь прекратите или это национальная черта?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
минин евген, Пидорасы чмошные сами на каждом углу суки хвастаетесь,сколько храмов отжали,сколько ""серой зоны""захватили с понтом,сколько быдлостада перебросили к границам.Вы же пидоры уебские даже не думаете о чем пиздите,лиж бы хвастануться по рагульски чисто,а люди делают выводы,где и как вас тварей гандошить если баловаться решите,хуесосы подпиндосные.шавки.
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