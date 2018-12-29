''Маскируют большое наступление'': в России отличились новой выдумкой о ВСУ

Российским пропагандистским СМИ не дает покоя заявление украинских властей о том, что Вооруженные силы Украины на Донбассе заняли почти всю "серую зону". По их мнению, таким образом, маскируется "большое наступление".

Террористы яростно утверждают, что маневры украинских подразделений — лишь "перегруппировка сил на подконтрольной ВСУ территории", пишет "РИА Новости".

При этом оккупанты обвинили украинскую сторону в том, что она якобы нарушила договоренности.

ВСУ на Донбассе Деловая столица

"Продвижение ВСУ — нарушение обязательств, принятых на себя сторонами конфликта в феврале 2015-го в Минске", — утверждают пропагандисты Кремля.

При этом приводятся слова якобы офицеров ВСУ, которые жалуются на командование.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" перед Новым годом прошли военную подготовку в ожидании так называемого наступления Вооруженных сил Украины, которым запугивали местных жителей.