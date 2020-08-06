Лукашенко заявил о задержанных в Беларуси "с паспортами США и работающих в Госдепе"

Лукашенко заявил, что задержанные ставили перед собой цель дестабилизировать обстановку в Беларуси. РБК

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в связи с выборами президента страны есть люди "с американскими паспортами, женатые на американках и работающие в Госдепе".

Как пишет БелТА, об этом он сказал на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании. По словам Лукашенко, задержаны немало людей, которые ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в Беларуси.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", – подчеркнул президент.

Он уверен, что в этих хитросплетениях все решают деньги, а принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Беларуси задержали более 300 человек, протестующих из-за президентских выборов.