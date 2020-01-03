Лукашенко внезапно заблокировал выезд россиян из Беларуси: подробности и фото

Пограничная служба Беларуси заблокировала въезд автотранспорта в Россию.

Как передает "Незыгарь" в телеграм-канале, на границе на пропускных пунктах "застряли" около 400 автомобилей. В большинстве это граждане России.

"Лукашенко отметился. По словам очевидцев, "все это похоже на искусственный саботаж". На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается", – сказано в сообщении.

Очередь на выезде из Беларуси в РФ gpk.gov.by

Очередь на выезде из Беларуси в РФ gpk.gov.by

Очередь на выезде из Беларуси в РФ gpk.gov.by

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