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3 января • обновлено в 19:52
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Лукашенко внезапно заблокировал выезд россиян из Беларуси: подробности и фото

3.4т
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Пограничная служба Беларуси заблокировала въезд автотранспорта в Россию.

Как передает "Незыгарь" в телеграм-канале, на границе на пропускных пунктах "застряли" около 400 автомобилей. В большинстве это граждане России.

"Лукашенко отметился. По словам очевидцев, "все это похоже на искусственный саботаж". На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается", – сказано в сообщении.

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Очередь на выезде из Беларуси в РФ

Очередь на выезде из Беларуси в РФ

gpk.gov.by

Очередь на выезде из Беларуси в РФ

Очередь на выезде из Беларуси в РФ

gpk.gov.by

Очередь на выезде из Беларуси в РФ

Очередь на выезде из Беларуси в РФ

gpk.gov.by

Лукашенко внезапно заблокировал выезд россиян из Беларуси: подробности и фото

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко устроил "сюрприз" Путину, полностью прекратив поставки нефти на перерабатывающие заводы Беларуси.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Беларусь
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an and
an and
Ни с кем Россия не может иметь дружеские отношения...это уже закономерность. Белорусь наверное последняя страна с общей границей, с кем Россия ещё не имела военного конфликта. Хотя давила всегда и во всем!
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